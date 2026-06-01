Ante un juez penal de control de garantías de Valledupar, fue judicializada una ciudadana que presuntamente incurrió en el delito de voto fraudulento toda vez que habría votado dos veces, en las pasadas elecciones presidenciales de primera vuelta.

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De acuerdo con la Fiscalía, la captura se dio un puesto de votación donde la procesada fungía como testigo electoral del partido Centro Democrático, y estaba asignada a una mesa en específico. Por esta condición la Registraduría habilitó para que ejerciera su derecho al voto en ese mismo lugar.

Fiscalía/Cortesía

Sin embargo, al sufragar en ese mismo centro de votación, lo hizo dos veces, es decir, donde estaba como testigo y donde le correspondía como a cualquier otro ciudadano habilitado. Por esta conducta ahora se expone a una pena que va de 4 a 9 años de cárcel.

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Por otra parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Mauricio Gómez, manifestó que la jornada electoral se desarrolló en total tranquilidad. Fueron 111 puestos de votación en, y en la ciudad 71 que se cubrieron en articulación con el Ejército Nacional, dando seguimiento a través del Puesto de Mando Unificado.

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“Fue una afluencia masiva en estos puestos de votación, sin embargo se presentaron algunos hechos aislados como la incautación de propaganda electoral frente a candidatos específicos, por lo cual se hizo la incautación de estos elementos y se presentó la captura en un puesto de votación de una testigo electoral, quien fue una ciudadana por el delito de voto fraudulento porque había votado dos veces en el mismo puesto de votación en mesas diferentes”, dijo el oficial.

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Detalló respecto al material incautado de propaganda política que a las personas involucradas se les hizo un comparendo estipulado en el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y se dejaron a disposición de la Inspección de Policía.