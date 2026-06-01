Este martes 2 de junio, la empresa Air-e Intervenida anunció que avanzará en la ejecución de trabajos preventivos en la red para mejorar el servicio de energía en sectores de Barranquilla, Ponedera y Sabanalarga.

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Con respecto al norte de Barranquilla, en el barrio La Concepción, en la carrera 67 con calle 75, se realizarán maniobras eléctricas desde las 8:15 a.m. hasta las 5:55 p.m. para la instalación de una caja de abonados en el sector.

Mientras tanto, se ejecutarán breves maniobras en el circuito América Norte para labores de lavado de aisladores en el horario de 5:30 de la mañana a 6:00 de la mañana y de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana.

De esta forma y para facilitar los trabajos, se suspenderá el suministro de energía en La Campiña, calles 84 a la calle 85, y carreras 57 a la 64 (Riomar- Alto Prado); y sobre la carrera 53, entre 82 y calle 84 (Alto Prado).

Adicionalmente, calles 82 a calle 84, entre carreras 47 a 52 (San Vicente- Alto Prado); calles 80 a 82; carrera 43 a 47 (Granadillo- América); y en la calle 93 a la 96, desde la carrera 43 a la 46 (Tabor).

Dentro de las acciones de lavado, es posible que por condiciones operativas se suspenda el suministro de energía entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la mañana en los circuitos América Norte e Industrial Norte.

Trabajos en municipios del Atlántico

Para el caso, el sector John F. Kennedy, en Sabanalarga, se ejecutarán adecuaciones menores desde las 8:10 a.m. hasta la 1.00 p.m.

Finalmente, en Giraldo, en zona rural de Ponedera, se adelantarán adecuaciones eléctricas desde las 7:50 a.m. hasta las 4:00 p.m.