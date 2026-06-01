La Alcaldía de Barranquilla y la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) Atlántico y Magdalena realizarán este miércoles 3 de junio la Feria Talento Bilingüe, que reunirá a más de 30 empresas y ofrecerá más de 500 vacantes para perfiles con distintos niveles de formación y experiencia.

La oferta incluye oportunidades para bachilleres, técnicos, tecnólogos, estudiantes universitarios y profesionales, demostrando que el inglés se ha convertido en una herramienta clave de empleabilidad para una amplia variedad de perfiles.

Entre las vacantes disponibles se encuentran cargos en áreas de tecnología, como Backend Developers, Data Engineers, DevOps y especialistas QA con nivel de inglés B2; posiciones en el sector BPO y de servicio al cliente, que concentra más de la mitad de las empresas participantes; oportunidades en el sector salud para atender el mercado estadounidense; perfiles bilingües para las industrias financiera e hipotecaria; así como vacantes para ingenieros, practicantes y profesionales de manufactura.

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“La demanda de talento bilingüe continúa creciendo en Barranquilla como resultado de la llegada y expansión de empresas con operaciones internacionales. Esta feria es una oportunidad para conectar a cientos de personas con vacantes reales y para seguir fortaleciendo la competitividad de la ciudad a través del empleo”, señaló Vicky Ibáñez, Directora de AmCham Atlántico y Magdalena.

La Feria de Talento Bilingüe hace parte de los esfuerzos que lideran AmCham y la Alcaldía de Barranquilla para fortalecer las competencias del talento local y responder a las necesidades de sectores que impulsan la internacionalización y el crecimiento económico de la ciudad.

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Cabe mencionar que Barranquilla se ha posicionado como uno de los principales centros de servicios globales y atención de mercados internacionales del país, impulsando una creciente demanda de talento bilingüe. Empresas de sectores como tecnología, BPO, salud y finanzas requieren cada vez más perfiles con dominio del inglés para atender operaciones nacionales e internacionales desde la ciudad.