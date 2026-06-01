Habrá segunda vuelta. El próximo 21 de junio, los colombianos volverán a acudir a las urnas para definir el nombre del próximo presidente de Colombia, aunque en esta oportunidad, solo serán dos opciones en el tarjetón: Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria consolidó el favoritismo cosechado durante las últimas semanas y obtuvo 10.359.112 votos, que corresponden al 43,74 % de la votación, de acuerdo con el boletín 45 emitido por la Registraduría, con el 99,97 % de las mesas informadas.

De la Espriella, quien alcanza la votación más alta en la historia del país, concentró su respaldo en Antioquia (1,7 millones de votos), Cundinamarca (723 mil), Santander (684 mil), Norte de Santander (519 mil), Tolima (315 mil), Huila (297 mil) y Meta (280 mil), territorios que resultaron determinantes para su victoria en la primera vuelta.

En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda con 9.687.021 (40,90 %), seguido por Paloma Valencia, del Centro Democrático, con 1.639.247 (6,92 %) y Sergio Fajardo con 1.008.734 (4,25 %).

Más abajo quedaron Claudia López (225.459), Santiago Botero (206.123), Mauricio Lizcano (53.839), Miguel Uribe (28.652), Sondra Macollins (19.889), Roy Barreras (14.107) y Gustavo Matamoros (5.627). Todos ellos fueron superados por el voto en blanco.

Según la Registraduría, un total de 23.973.687 ciudadanos participaron en esta contienda, que corresponde a un 57,87 % del censo electoral. El 98,77 % de los sufragios (23.680.716) fueron calificados como válidos: 23.273.773 a candidatos y 406.943 en blanco.

Además, hubo 47.586 no marcados y 245.385 nulos. En este punto es importante anotar que los votos obtenidos por los candidatos Luis Gilberto Murillo (13.269) y Carlos Caicedo (12.694) son contados como ‘no marcados’ ya declinaron de su aspiración para adherirse a Cepeda.

El mapa político

Los resultados evidenciaron la fractura territorial del voto en Colombia. Mientras la región central otorgó un amplio respaldo a Abelardo De la Espriella, las regiones periféricas mantuvieron su apoyo al proyecto político encarnado por el Pacto Histórico (ver infografía).

En el Distrito de Bogotá, que es considerado como una plaza fuerte para el progresismo, hubo un retroceso en la votación al comparar los resultados de los candidatos de este espectro ideológico. Mientras Petro, cuatro años, alcanzó el 46,6 % (1.772.001), Cepeda se quedó con el 41,67 % (1.706.249) en esta primera vuelta presidencial.

Una tendencia similar hubo en el Atlántico, que también es considerado un territorio con amplio favoritismo para la izquierda. Cepeda obtuvo 549.193 votos, equivalentes al 52,12 % de la votación, frente al 54,5 % alcanzado por Petro, con cerca de 480 mil sufragios.

Cabe destacar que en este territorio, donde la participación rondó el 49,78 %, De la Espriella logra imponerse en Juan de Acosta con el 54, 99 % de la votación, así como en Manatí (59,45 %), Candelaria (59,56 %), Santa Lucía (44,26 %), Campo de la Cruz (58,94 %) y Suan (62,37 %).

Balance de las autoridades

Tras el cierre de las urnas, el registrador Hernán Penagos destacó que los ciudadanos votaron de manera pacífica y con total libertad en más de 122 mil mesas habilitadas en el país.

En este sentido, Penagos anunció que las 360.000 actas de las más de 122.000 mesas de votación serán publicadas para garantizar la transparencia de las elecciones en Colombia. “Hoy pueden confiar en la autoridad electoral. Pueden confiar en un Estado que, a través de todas sus instituciones, han trabajado por meses para hacer que 41.420.000 personas puedan ejercer sus derechos políticos”, agregó.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marin, indicó que la primera vuelta presidencial se desarrolló en un ambiente de tranquilidad en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, alertó que la campaña y el proceso electoral estuvieron marcados por diversos riesgos. Por ello, enfartizó que las tres semanas previas a la segunda vuelta son “fundamentales” para garantizar las libertades ciudadanas frente a presiones indebidas, el derecho a recibir información veraz y la neutralidad de las autoridades públicas.

“Las candidaturas que avanzan a la segunda vuelta tienen una responsabilidad especial con el país. Sus mensajes y actuaciones serán determinantes para promover entre sus seguidoras y seguidores el respeto por la diferencia, la deliberación democrática y la resolución pacífica de las controversias”, dijo.

En esa línea, hizo un llamado a los actores institucionales, las candidaturas y los sectores políticos, así como a toda la ciudadanía, para que actúen con responsabilidad y prudencia durante las próximas semanas, de manera que este periodo esté marcado por el respeto, la convivencia democrática y la protección de los derechos humanos.

“Instamos a los grupos armados a respetar el derecho de las comunidades a participar en la elección del Presidente de la República en condiciones de libertad, sin coacciones ni presiones armadas”, puntualizó.

“La confianza se construye con información verificada”, destacó la MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) reportó que se han recibido 242 reportes sobre posibles irregularidades electorales provenientes de 72 municipios en 25 departamentos y Bogotá, además de reportes desde Canadá , Malta y Estados Unidos.

En ese sentido, el 27 % de los reportes estuvieron relacionados con irregularidades en puestos de votación, así como se reportaron congestiones, largos tiempos de espera, dificultades de accesibilidad, cambios de mesa sin información suficiente, problemas logísticos que podrían afectar el secreto del voto e inconsistencias en procesos de identificación y biometría.

Asimismo, fueron identificadas cadenas de desinformación en redes sociales, incluyendo la circulación de videos de procesos electorales anteriores presentados como actuales.

“La confianza en el proceso electoral también se construye con información verificada y análisis responsable”, recalcó la MOE en su informe previo.

Procuraduría recibió más de 500 quejas

La Procuraduría General de la Nación indicó que, a través de su Centro de Analítica Avanzada, se recibieron y gestionaron 587 quejas durante la jornada de elección de presidente y vicepresidente de la república.

Según el Ministerio Público, las regiones que concentraron el mayor número de quejas fueron Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Santander y Atlántico.

“El sistema probó su eficacia, y durante todo el día no presentó ningún tipo de inconveniente que impidiera a la ciudadanía y a los agentes del ministerio público enviar sus respectivas denuncias en todos los canales dispuestos por la Procuraduría para tal fin”, se informó desde la Procuraduría tras el cierre de las urnas.

De acuerdo con la entidad, un número importante de reportes fueron procesadas y atendidas en medio de la jornada electoral. De forma adicional, los restantes pasarán al respectivo operador disciplinario, para darles atención prioritaria y urgente.

Es de anotar que un total de 10.461 funcionarios del Ministerio Público ejercieron funciones de vigilancia preventiva e intervención en medio de los comicios.