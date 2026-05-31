A uno de los puntos más concurridos de Barranquilla, el colegio Biffi La Salle, han llegado múltiples personajes políticos del Atlántico a ejercer su derecho al voto en estas elecciones presidenciales 2026.

Entre las figuras que han asistido a la jornada electoral se encuentran el exmagistrado Cesar Lorduy, la exgobernadora del Atlántico, Elsa Noguera; el excongresista y actual jefe de campaña del candidato presidencial Abelardo de La Espriella, Mauricio Gómez, el expresidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, y el empresario y político Fuad Char.

El mensaje de estos personajes políticos fue claro y uniforme: invitaron a los ciudadanos a votar, pues en sus manos está el futuro de este país.

La exgobernadora Elsa Noguera hizo un llamado a los ciudadanos del Atlántico y de Colombia a participar masivamente en las elecciones, destacando que en esta jornada se define el modelo económico, político y social del país para los próximos años.

“Hoy nos estamos jugando el todo por el todo. Está en juego el modelo económico, político y social de los próximos años para Colombia. Por eso, elijamos bien, con criterio y con coherencia. Elijamos entre las libertades y la democracia, o el autoritarismo y la constituyente. Ya saben: voten todos, voten ya y voten con coherencia”, expresó Noguera.

A su turno, el exsenador Mauricio Gómez lanzó un mensaje de confrontación contra los grupos armados ilegales y llamó a los ciudadanos a participar en las urnas, afirmando que el voto será determinante para el rumbo político de Colombia.

“Salgan a votar. En sus manos está recuperar la democracia en nuestro país. Vamos a demostrarle a Petro que ya se le acabaron sus horas. Vamos a demostrarle a Iván Cepeda que aquí, en Colombia, hay gente decente, buena y trabajadora, y que no todos somos amigos de Santrich como él”, aseguró.

Por otra parte, el antiguo presidente del senado, Efraín Cepeda, se refirió a la alta participación en las urnas, lo que, afirmó, refleja que los ciudadanos consideran estas elecciones decisivas para el futuro de la democracia colombiana.

“Esto es porque la gente ha tomado plena conciencia de que hay que defender la democracia. Esta es nuestra última oportunidad de salvar la democracia del país”, dijo.

Y añadió: “Aquí necesitamos un gobierno de centroderecha que defienda la división de poderes y la democracia, pero que piense en el pueblo, con los pies sobre la tierra y sobre las necesidades de los colombianos.

Por eso, la invitación es a quienes no han salido a votar, que vengan a hacerlo, porque este es el punto de quiebre de la democracia colombiana”.

De forma similar, el empresario y político Fuad Char alertó que es necesario que la ciudadanía ejerza también su derecho para cambiar el rumbo político de este país.

“Si no salimos a votar y continuamos con este gobierno, se acaba Colombia. Seremos una Cuba o una Venezuela”, anotó.

Por otra parte notificó que en Barranquilla hay un buen funcionamiento de la jornada electoral.

“Tenemos información de que todo está funcionando bien, con mucha tranquilidad. Esperemos que las elecciones terminen así, sin problemas de ninguna clase, y que gane el que más votos saque”, expresó.

Finalmente, el exmagistrado César Lorduy compartió su esperanza de que el nuevo gobierno contribuya a mejorar la economía, la educación y el desarrollo de infraestructura social, especialmente en el Caribe colombiano.