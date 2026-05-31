Con un flujo constante de ciudadanos en los diferentes puestos de votación, avanza la jornada electoral en el municipio de Galapa bajo el acompañamiento de las autoridades y los organismos de control, sin que hasta el momento se hayan reportado alteraciones del orden público o inconvenientes en el proceso.

A lo largo del día se ha observado una participación activa de los votantes, quienes han acudido de manera gradual a ejercer su derecho al voto. Sin embargo, una de las características más destacadas de esta jornada ha sido la ausencia de largas filas y de denuncias relacionadas con retrasos en la atención, situación que contrasta con procesos electorales anteriores.

En el puesto de votación ubicado en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander, varios ciudadanos resaltaron la rapidez y organización del proceso.

Carlos Gómez, uno de los votantes, aseguró que la jornada se desarrolla en completa normalidad.

“Lo que estoy viendo es que hay poca afluencia en este punto de votación en particular. No ha habido filas ni desorden. Todo el proceso ha sido súper rápido y transparente. Todo está en orden”, manifestó.

Por su parte, Luis Escobar destacó la eficiencia de los funcionarios encargados de la logística electoral.

“La jornada está totalmente normal. Los compañeros de la Registraduría están haciendo que el proceso sea ágil y no tuve ningún inconveniente. Ni cinco minutos me demoré en hacer todo el proceso de votación”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a mantener este nivel de organización en futuras elecciones.

“Que el proceso siga como el día de hoy, con buen orden y con personal capacitado para que las jornadas se desarrollen con total normalidad y rapidez”, señaló.

La percepción de los ciudadanos apunta a una mejor logística en comparación con elecciones anteriores, aunque también se evidencia una menor afluencia de votantes en algunos puntos del municipio.

Las autoridades continúan monitoreando la jornada para garantizar que el proceso se desarrolle con transparencia y normalidad hasta el cierre de las urnas.