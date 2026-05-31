La Policía capturó este domingo cerca de Girardot, Cundinamarca, a un joven de 18 años que tenía $111 millones en efectivo en plena jornada de votaciones presidenciales 2026-2030.

Al respecto, el comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel Mauricio Herrera, explicó en la emisora Blu Radio: “Hubo una incautación de un dinero, de $110 millones, en el municipio de Ricaurte, en la vía que va de Girardot a Bogotá. Una persona llevaba en un maletín $110 millones”.

El alto oficial advirtió que el joven no logró entregar una explicación clara sobre el origen ni el destino de los recursos.

“Estamos en investigación para determinar la procedencia del dinero, porque la persona a quien se le incautó argumentó varias cosas: que era un negocio, que era para compra de alimentos, panadería”, señaló.

La Policía de Cundinamarca, mientras se realizaban actividades de registro y control, hizo el pare a la motocicleta conducida por el joven que transportaba en una maleta 111 millones 250 mil pesos.

Por ello, el capturado deberá responder inicialmente por la presunta comisión del delito de lavado de activos.