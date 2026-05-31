El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ejerció su derecho al voto este domingo en el Colegio San Lucas, de la localidad de Kennedy, al sur de la capital del país.

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Tras sufragar, el aspirante petrista manifestó a los presentes: “Hemos venido a ejercer nuestro derecho al voto para profundizar los cambios que hemos venido logrando en estos años de gobierno. La jornada de hoy queremos que sea pacífica”.

Aseguró Cepeda Castro: “Hemos hecho una campaña política totalmente limpia. Llamamos a nuestros adversarios, a nuestros contradictores, a que desarrollemos la jornada de hoy afianzando la legitimidad del proceso”.

Anunció además el senador que desde el Pacto “tenemos listo un dispositivo robusto y riguroso para controlar la observación electoral, una vez se cierre la votación vamos a poner en práctica un mecanismo de conteo rápido de los resultados. El Pacto Histórico va a vigilar la decisión de los colombianos”.

Y concluyó: “Invitamos hoy a honrar al pueblo colombiano, a respetar la democracia, y estamos convencidos de que hoy en la tarde celebraremos el segundo gobierno progresista en Colombia”.