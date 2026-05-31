La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López participó este domingo en la jornada electoral e hizo un llamado a los colombianos para acudir masivamente a las urnas y ejercer su derecho al voto en una de las elecciones más importantes para el futuro político del país.

López llegó a su puesto de votación acompañada por su mascota, ‘Dulce’, en medio de una amplia presencia de ciudadanos que desde tempranas horas se acercaron a los diferentes puntos habilitados para sufragar. Tras marcar su tarjetón y depositarlo en la urna, la dirigente política destacó la importancia de la participación ciudadana como herramienta fundamental para fortalecer la democracia.

“He votado con felicidad, con ilusión, por la Colombia que va a avanzar, por la nación que va a construir sobre lo construido, por el país que va a garantizar el desarrollo, las escuelas, las manzanas del cuidado y las oportunidades para los jóvenes y las mujeres. Invito a todos los colombianos a salir a votar masivamente. El voto es nuestra mayor herramienta para proteger la democracia y decidir nuestro futuro”, manifestó.

Durante su paso por el lugar de votación, López compartió con varios ciudadanos y atendió a los medios de comunicación, insistiendo en la necesidad de que los colombianos participen activamente en la definición del rumbo que tomará el país durante los próximos años.

La exmandataria distrital expresó además su confianza en que la jornada se desarrollará con normalidad y reiteró que la construcción de una Colombia con mayores oportunidades depende de la participación de todos los sectores de la sociedad.

Con un mensaje de optimismo, López invitó a los electores a acudir a las urnas y destacó que el voto representa el principal mecanismo para respaldar proyectos orientados al desarrollo social, la educación y el fortalecimiento institucional del país.