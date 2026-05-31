Si hay algo que ha llamado la atención durante las primeras horas de la jornada electoral de primera vuelta a la presidencia de la república en Soledad, ha sido la cantidad de votantes que se han presentado con su propio lapicero.

Influenciados por las recomendaciones de redes sociales, los ciudadanos, mayormente los adultos mayores, se están presentando a las mesas de votación con sus propios lápices para marcar el tarjetón y sufragar.

“Yo sí traje el mío, para que no se me borre el voto”, manifestó de pasada una mujer consultada por EL HERALDO, que no quiso compartir su nombre tras depositar el voto.

Consultados los diferentes jurados de diferentes puestos, coincidieron que muchos ciudadanos han manifestado que prefieren marcar con sus lapiceros propios.

“Ojo que tienen son los bolígrafos morados y esos no sirven”, dijo otra ciudadana en la fila a tres de ingresar al puesto de votación.

Sea como fuere, la Registraduría aseguró que los ciudadanos tienen todas las garantías para ejercer su derecho al voto y que las supuesta tinta que se borra no es más que un mito.