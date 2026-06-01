Abelardo De la Espriella superó al candidato gobiernista Iván Cepeda y entró pisando fuerte a la segunda vuelta, que se llevará a cabo el próximo 21 de junio. Cepeda había figurado en todas las encuestas como favorito para ganar la primera vuelta y algunas encuestas lo daban, inclusive, como ganador de la Presidencia en esta primera jornada electoral.

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Josefina Villarreal Abelardo De la Espriella, candidato con más votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

El candidato continuista Cepeda fue uno de los perdedores de la jornada. Aunque logró pasar a la segunda vuelta de forma holgada, no pudo derrotar a De la Espriella, el gran opositor de Petro, quien se había convertido en el “jefe de campaña” del candidato del Pacto Histórico. Además, no logró cumplir con su promesa de “ganar en primera vuelta”, como pregonaban sus seguidores.

‘El Tigre’ Abelardo derrotó tanto a Cepeda como a Petro, quienes deberán hacer grandes esfuerzos para revertir estos resultados en la segunda vuelta. Petro violó todas las normas electorales, que obligan a los presidentes a no participar de forma indebida en política. Durante toda la campaña Petro y sus ministros jamás cumplieron con la “neutralidad” que la ley les exige. En la segunda vuelta, las autoridades tienen la obligación de hacer cumplir a Petro y sus ministros las leyes que prohíben su participación en política. El país seguirá con mucha atención la actuación del procurador Gregorio Eljach.

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La candidato Paloma Valencia, quien figuraba como la tercera en discordia en las encuestas, se desinfló en la jornada del domingo. Valencia apenas superó el 1.600.000 votos y su derrota lleva a preguntarse: ¿qué se hicieron los votos de la Gran Consulta por Colombia?

De manera que el gran ganador del “primer asalto presidencial” del domingo fue Abelardo De la Espriella. No solo derrotó a Cepeda, el protegido de Petro; sino que se convirtió en la figura más relevante de la que podría llamarse “la nueva derecha” en Colombia, derrotando al propio expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, partido que respaldó a Paloma Valencia.

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¿Cómo será la segunda vuelta presidencial? ¿Qué estrategias tendrán que diseñar De la Espriella y Cepeda para ganar la Presidencia en la segunda vuelta?

Abelardo De la Espriella, la gran figura de la “nueva derecha” en Colombia

Los más de 10.300.000 votos que obtuvo Abelardo De la Espriella no solo le sirvieron para derrotar a Iván Cepeda –candidato de Petro– sino que lo llevaron con firmeza a la segunda vuelta, que se realizará el próximo 21 de junio.

De la Espriella no solo derrotó a Paloma Valencia, sino que se convirtió en la nueva figura de la derecha en Colombia. El discurso alejado de los partidos políticos tradicionales –los de “siempre”– sin duda le dio buenos frutos a Abelardo en la jornada del domingo.

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Al definirse como la voz autorizada de los “nunca” –los que “nunca han vivido de la teta del Estado”– ‘el Tigre’ logró consolidarse como el candidato outsider de la contienda electoral.

Su apuesta de atacar de frente y sin pudor alguno a todo lo que signifique Petro y Cepeda no solo polarizará aún más la campaña para la segunda vuelta, sino que le permitirá buscar más votos en el llamado “antipetrismo”, que el domingo logró derrotar a Cepeda. De la Espriella es ‘el Tigre’ que buscaban muchos colombianos para derrotar a Petro y al petrismo. Punto.

Cepeda: ¿llegó la hora de hacer concesiones y de buscar acuerdos?

Iván Cepeda –con un poco más de 9.600.000 votos– fue el gran perdedor de la jornada del domingo. No solo no pudo derrotar al ‘Tigre’ Abelardo, sino que tampoco cumplió su promesa de ganar en primera vuelta. Cepeda llega a la segunda vuelta “golpeado de un ala” y deberá buscar muchos votos en sectores de centro-izquierda a los que marginó durante toda la campaña.

Quedó demostrado –con los resultados del domingo– que ofrecer más de lo mismo de lo que ofreció Petro hace cuatro años es una apuesta perdedora. La sola “jefatura de debate” de Petro no le alcanza.

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En otras palabras, Cepeda tendrá que comenzar a ceder en varias de sus iniciativas, entre ellas la convocatoria a una asamblea constituyente, que ha sido la principal bandera de Petro.

Su propuesta de continuar con la “paz total” de Petro también resultó castigada en las urnas. Ofrecer zanahoria a los grupos criminales, cuando los colombianos pedían “garrote” para los mismos, no logró cautivar a los votantes, muchos de ellos de centro izquierda.

Álvaro Uribe y Paloma Valencia, ahora sí: ¡Firmes con ‘el Tigre’…!

Aunque Paloma Valencia fue la otra gran perdedora de la jornada del domingo, su anuncio de respaldar sin titubeos a Abelardo De la Espriella envía un ramo de olivos a quien fue su más encarnizado opositor.

Tanto Paloma como el expresidente Uribe –al reconocer su derrota– reconstruyeron los puentes que habían sido derribados en el fragor de la batalla por pasar a la segunda vuelta.

El Centro Democrático (el uribismo en pleno) llegará a la campaña de Abelardo para lograr el triunfo definitivo el próximo 21 de junio. Y no es un refuerzo menor. Se trata de votantes comprometidos con la causa de la autoridad, el orden y las libertades.

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El expresidente Uribe el domingo mismo definió la línea a seguir: los enemigos son Petro y Cepeda, que encarnan el “neocomunismo”, según Uribe.

¿Hasta cuándo la Procuraduría permitirá que Petro sea jefe de debate de Cepeda?

Con los resultados del domingo, ahora la gran responsabilidad de evitar que Petro continúe con su funesto plan de violar todas las leyes electorales para tratar de imponer a su candidato Cepeda está en manos de la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la propia Fiscalía General.

Petro no puede seguir pisoteando las leyes que lo obligan a ser “neutral” en las elecciones. Su obligación constitucional es brindar garantías a todos los candidatos, entre ellos –ahora más que nunca– a quien acaba de derrotar a su candidato Cepeda.

La comunidad internacional debe poner sus ojos en la segunda vuelta presidencial para tratar de evitar los abusos de Petro y sus ministros. La responsabilidad de Petro –como jefe del Estado colombiano– es garantizar unas elecciones transparentes y en paz. Esa es su obligación. Punto. Petro no puede seguir siendo el “jefe de debate” de Cepeda, mucho menos en esta definitiva segunda vuelta.