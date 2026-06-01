La defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo se llevaron a cabo con tranquilidad en la mayor parte del territorio nacional. La funcionario aseguró en la entidad recibió información sobre 369 incidentes que, por fortuna no alteraron de manera significativa el desarrollo de la jornada; sin embargo, considera que es necesario que durante las tres semanas previas a las elecciones de segunda vuelta se garantice la libertad ciudadana frente a presiones indebidas, el derecho a recibir información veraz y la neutralidad de las autoridades públicas.

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“Hacemos un llamado a los actores institucionales, a las candidaturas, a los sectores políticos, así como a toda la ciudadanía para que actúen con responsabilidad y prudencia durante las próximas semanas. De manera que este periodo esté marcado por el respeto, la convivencia democrática y la protección de los derechos humanos”, dijo Marín.

“Exhortamos a las campañas, los partidos políticos, los liderazgos sociales, los medios de comunicación y a la ciudadanía a rechazar cualquier forma de estigmatización, difamación, discriminación, desinformación o discurso que profundice la polarización y pueda alimentar la violencia política. Las diferencias deben tramitarse mediante el debate de ideas, los argumentos y la participación democrática”, agregó.

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Además, la funcionaria invitó a los candidatos Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda a actuar con responsabilidad, pues considera que son determinantes para promover entre sus seguidoras y seguidores el respeto por la diferencia, la deliberación democrática y la resolución pacífica de las controversias.

Por su parte, hizo un llamado para que sean respaldadas las instituciones encargadas de garantizar el proceso electoral, respetar las reglas democráticas y fortalecer la confianza ciudadana.

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“Exhortamos a las instituciones públicas, especialmente a los gobiernos del orden nacional, departamental y territorial, a preservar su neutralidad frente a las candidaturas que disputarán la segunda vuelta presidencial. Instamos a los grupos armados a respetar el derecho de las comunidades a participar en la elección del presidente de la República en condiciones de libertad, sin coacciones ni presiones armadas”, sostuvo.

“La segunda vuelta será una oportunidad para construir una Colombia que pueda debatir sin renunciar al respeto, defender sus convicciones, sin deshumanizar al otro y decidir su futuro dentro de las reglas democráticas”, añadió.

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Finalmente, afirmó que desde la Defensoría se continuará acompañando y monitoreando las garantías para el ejercicio de los derechos políticos, promoviendo las condiciones necesarias para que el proceso electoral culmine de manera libre, segura, transparente y en paz.