El expresidente Álvaro Uribe Vélez asumió “con humildad” este domingo su “responsabilidad” por la derrota de Paloma Valencia en la primera vuelta presidencial y anunció que apoyará en la segunda ronda a Abelardo de la Espriella, el más votado en la jornada electoral de este 31 de mayo.

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Orlando Amador En su visita a EL HERALDO, el exmandatario y aspirante al Senado arremete contra el gobierno Petro y el candidato Iván Cepeda, denuncia sus alianzas con grupos armados ilegales y advierte riesgos para la legitimidad electoral y la seguridad nacional.

“Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mi responsabilidad. Colombia ha descubierto una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro: Paloma Valencia”, comenzó diciendo Uribe en un video que publicó en sus cuentas de redes sociales.

Seguidamente, reconoció el triunfo del candidato del movimiento Defensores de la Patria y aseguró que su partido, Centro Democrático, cumplirá la promesa de apoyar su aspiración a la Presidencia en segunda vuelta, que se llevará a cabo el 21 de junio.

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“Ganó el doctor Abelardo de la Espriella, cumplimos la palabra: votaremos por él y pedimos que se vote por él, y por Colombia, por la defensa de la Constitución y de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”, sostuvo el exmandatario.

EL HERALDO Abelardo de la Espriella.

Por último, se refirió al candidato del oficialismo, Iván Cepeda, con quien se enfrentará ‘el Tigre’ en segunda vuelta.

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“Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas. Elijamos presidente al doctor Abelardo de la Espriella”, concluyó.

Palabras del expresidente Álvaro Uribe. pic.twitter.com/zt3vDeGMCu — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 31, 2026

Paloma Valencia, la gran derrotada de las elecciones presidenciales

Faltando menos del 1 % de las mesas por informar, De la Espriella ocupó el primer lugar con 10,3 millones de votos (43,72 %) y le ganó el paso a segunda vuelta a la senadora uribista Paloma Valencia, que terminó en el tercer puesto con 1,6 millones de sufragios (6,92 %), muy por debajo de lo que vaticinaban las encuestas.

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Así las cosas, Valencia es la gran perdedora de estas elecciones porque su votación es muy inferior al 12 % que le daban las últimas encuestas, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

Orlando Amador/EL HERALDO

Durante la campaña, Uribe arropó a Valencia en numerosos mítines y la candidata acompañó al expresidente este domingo a depositar su voto en el municipio de Rionegro, en el departamento de Antioquia, antes de votar ella en Bogotá.

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Por esa razón, Uribe y su partido, el Centro Democrático, perdieron el liderazgo de la derecha colombiana ante el candidato del movimiento Defensores de la Patria, que dio la sorpresa al aglutinar el inconformismo ciudadano con el Gobierno del actual presidente, Gustavo Petro, y fue el gran triunfador de la jornada.