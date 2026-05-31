La candidata Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, quedó bastante rezagada en las votaciones de este domingo 31 de mayo, cuando se cumplió la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

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Centro Democrático Paloma Valencia votó en Bogotá.

Aunque todas las encuestas de intención de voto anticiparon que Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, pasaría a segunda vuelta, ninguna pronosticó el escenario de que Abelardo de la Espriella, del movimiento ciudadano Defensores de la Patria, obtendría la mayor votación de la jornada con tanta diferencia.

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De hecho, varias de las encuestas plantearon reñidos resultados entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, de modo que no se sabía con certeza cuál de los dos pasaría a segunda vuelta con Cepeda.

Orlando Amador/EL HERALDO

Sin embargo, la realidad se desarrolló de manera muy distinta. ‘El Tigre’ dio la sorpresa al obtener 10.316.370 votos con el 99,50 % de las mesas informadas, seguido por Cepeda, con 9.656.799 sufragios a favor.

El tercer puesto, pero con bastante diferencia, fue para Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, quienes registran 1.633.217 votos con el 99,50 % de las mesas informadas, equivalente al 6,92 % del total de votos.

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En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con 1.006.096 votos, que representan el 4,25 %.

Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se sitúa en el quinto lugar con 224.889 votos (0,95 %).

Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda irán a una segunda vuelta

EL HERALDO Y EFE Candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Los candidatos Abelardo de la Espriella, del movimiento ciudadano Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, se enfrentarán en una segunda vuelta por la Presidencia de Colombia.

Ninguno de los aspirantes al máximo cargo ejecutivo de la nación obtuvo más del 50 % de los votos totales de la jornada de este domingo, por lo que los comicios presidenciales tendrán una segunda vuelta el próximo 21 de junio.

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Así las cosas, los que se disputarán la jefatura del Estado son los dos candidatos que obtuvieron más votos a favor: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.