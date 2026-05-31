Luis Fernando Muriel y Alfredo Morelos representan uno de los duelos más atractivos que tendrá la gran final de la Liga BetPlay I-2026 entre Junior y Atlético Nacional. Dos delanteros de recorrido internacional, con características diferentes, pero con una misma misión: convertirse en el hombre decisivo de una serie que promete emociones de principio a fin.

Los números del semestre muestran una batalla muy equilibrada entre el goleador rojiblanco y el referente ofensivo del cuadro verdolaga.

Muriel, de 35 años, llega a la definición del campeonato con 11 goles en 22 partidos (11 de titular) y 1.268 minutos disputados. Diez de los goles anotados fueron dentro del área y uno fuera de ella. Uno con la izquierda y siete con la derecha. Tres tantos fueron de golpe de cabeza, uno de tiro libre y cuatro de tiro penal.

Morelos (29 años), por su parte, también suma 11 anotaciones, pero las consiguió en 21 encuentros (18 de titular) y con un mayor tiempo en cancha, acumulando 1.570 minutos. Diez de los goles anotados fueron dentro del área y uno fuera de ella. Dos con la izquierda y seis con la derecha. Tres tantos fueron de golpe de cabeza y dos de tiro penal.

La igualdad en la tabla de artilleros deja claro que ambos han sido determinantes para que sus equipos alcanzaran la última instancia del torneo. Sin embargo, las estadísticas permiten encontrar matices. Muriel necesitó menos tiempo para alcanzar la misma cantidad de goles que Morelos, un indicador que resalta su efectividad frente al arco rival. El atacante del Junior registra 44 disparos en total, mientras que el delantero de Nacional suma 57. Es decir, el atlanticense convirtió la misma cantidad de tantos con 13 remates menos, una muestra de mayor contundencia en la definición.

El detalle de los disparos también ofrece pistas sobre la manera en que cada uno interpreta el juego. Muriel contabiliza 19 remates al arco, 13 desviados y uno al palo, además de sus 11 goles. Morelos presenta 24 disparos a portería, 22 afuera y ningún balón estrellado en los postes. El atacante verdolaga participa con mayor frecuencia en las acciones ofensivas y busca más veces el arco contrario, mientras que el rojiblanco parece seleccionar mejor los momentos para finalizar.

Morelos registra cuatro asistencias, el doble de las dos que acumula Muriel. Esa cifra refleja una participación más constante en la generación ofensiva del conjunto antioqueño, no solo como finalizador sino también como socio para sus compañeros.

La intensidad de ambos atacantes también queda reflejada en otros apartados estadísticos. Muriel ha cometido 16 faltas, contra 13 de Morelos. Además, el atacante de Junior recibió cinco tarjetas amarillas, mientras que el delantero de Nacional fue amonestado en siete oportunidades. Ninguno de los dos vio la tarjeta roja durante el campeonato, un dato que habla de disciplina pese a la alta exigencia competitiva.

Otra cifra llamativa aparece en los fuera de juego. Morelos fue sorprendido 15 veces en posición adelantada, tres veces más que Muriel, quien registra cinco. Esa estadística evidencia la constante búsqueda de espacios por parte del atacante verdolaga y su tendencia a jugar al límite de la última línea defensiva.

Con números muy parejos, pero estilos distintos, Muriel y Morelos se perfilan como protagonistas de una final en la que cualquier detalle puede inclinar la balanza. La eficacia del goleador rojiblanco y la permanente presencia ofensiva del atacante verdolaga serán argumentos fundamentales en una serie que comenzará este martes con el partido de ida, en el estadio Romelio Martínez (7:30 p.m.), y concluirá el lunes 8 de junio con el encuentro de vuelta en el Atanasio Girardot de Medellín.

Los datos de Muriel y Morelos.

Cara a cara con técnicos y capitanes

El primer cara a cara de esta gran final de la Liga I-2026 se dará este lunes, cuando se lleve a cabo la rueda de prensa previa al juego de ida. Los dos técnicos y los dos capitanes se darán cita en el Hotel Estelar Alto Prado, a partir de las 8 p.m., en un espacio clave para medir el ambiente previo a una serie que paralizará al país.

El cuadro verdolaga arribará este lunes a Barranquilla con algunas bajas en su nómina. Recordemos que tienen lesionados a Dairon Asprilla y a Milton Casco. Tampoco podrán usar a David Ospina, ya que el arquero antioqueño ya se encuentra concentrado con la selección Colombia que encarará el Mundial. Por su parte, el volante ofensivo Eduard Bello tampoco estaría disponible, debido a su convocatoria con la Selección Venezuela, que disputará un amistoso ante Turquía el 6 de junio. El club verde hizo la solicitud para que lo desconvocaran, pero todavía no recibe una respuesta de la Federación venezolana.

Nacional recupera a dos elementos: el defensor Simón García, quien padecía de una virosis, pero ya está listo para jugar y al delantero ‘Chicho’ Arango, quien pagó la fecha de sanción en la vuelta de la semifinal frente al Deportes Tolima.