Desde las 4:00 de la tarde de este domingo 31 de mayo fueron cerrados los puntos de votación en toda Colombia e inicia el conteo de votos por parte de los jurados. En medio de la jornada miles de ciudadanos arribaron a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

De acuerdo con la Registraduría, más de 41 millones de ciudadanos estaban aptos para ejercer su derecho al voto. En esta contienda, el voto de los habitantes de la región Caribe se ha transformado en un factor absolutamente determinante para definir el futuro de la República, situando a los 8.804.283 electores habilitados en esta parte del norte del país en el centro de la agenda política nacional.

Por ello, acá le contamos el minuto a minuto de los boletines entregados por la Registraduría.

Candidatos presidenciales:

Boletín: 26 Mesas informadas: 99,74 %

Abelardo De la Espriella: 43,73 %

Iván Cepeda: 40,91 %

Paloma Valencia: 6,92 %

Sergio Fajardo:4,25 %

Claudia López: 0,95%

Santiago Botero: 0,87 %

Mauricio Lizcano: 0,22 %

Miguel Uribe: 0,12%

Sondra Macollins: 0,08%

Roy Barreras: 0,05 %

Gustavo Matamoros: 0,02%,02%