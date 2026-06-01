El Auto Hold, también conocido como Hold, es una tecnología presente en muchos carros automáticos que mantiene activados los frenos de forma automática cuando el vehículo se detiene por completo.

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Una vez que el conductor frena y el sistema entra en funcionamiento, el vehículo permanece inmóvil sin necesidad de seguir presionando el pedal del freno. Cuando se pisa nuevamente el acelerador, el sistema libera los frenos y permite continuar la marcha.

Para lograrlo, el Auto Hold trabaja en conjunto con el freno de estacionamiento eléctrico y diversos sensores del vehículo.

X @Mike_M_Klotz Auto Hold

Esta función fue diseñada para brindar mayor comodidad y seguridad al conductor. Entre sus principales ventajas se encuentran: Reduce la fatiga en el tráfico pesado, evita mantener el pie sobre el freno en semáforos, ayuda a prevenir movimientos involuntarios del vehículo, facilita el arranque en pendientes y evita que el carro ruede hacia atrás en subidas.

Por estas razones, el Auto Hold se ha convertido en una de las funciones más valoradas en los vehículos modernos.

X @Auto_Revving Carro automático

¿Cuándo conviene utilizar el Auto Hold?