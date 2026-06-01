Gaira Música Local, el sello discográfico de Carlos Vives, en una alianza sin precedentes con La Federación Colombiana de Fútbol y “La Fiebre Amarilla”, la barra más representativa e icónica del fútbol colombiano, estrena hoy en plataformas digitales ‘La Barra Incondicional’: una trilogía de cánticos futboleros que convierten la pasión de millones de hinchas en un himno colectivo de identidad nacional.

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Los cánticos están inspirados en tres de los éxitos más queridos del repertorio de Carlos Vives: ‘Fruta Fresca’, ‘La Tierra del Olvido’ y ‘Pa’ Mayté’, reinterpretados con la energía y la voz colectiva de ‘La Fiebre Amarilla’, junto a los artistas del sello María Fuell (Pasto), Estereobeat (Santa Marta) y Ciegossordomudos (Bogotá).

La presentación oficial de “La Barra Incondicional” tendrá lugar hoy, 1 de junio, en el estadio El Campín de Bogotá, en el partido denominado “La Recta Final” de la Selección Colombia, donde la tricolor se entrefrantará en encuentro preparatorio y de despedida contra Costa Rica, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La iniciativa surge de una visión compartida: reconocer en el fútbol y la música dos de las expresiones culturales con mayor capacidad para reunir a los colombianos alrededor de una misma pasión.

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Bajo esa premisa, Gaira Música Local busca que estos cánticos se conviertan en mucho más que piezas musicales; en una manifestación de identidad que acompañe a la Selección Colombia en cada escenario, desde los estadios y los FanZones de la Federación Colombiana de Fútbol hasta los hogares, las reuniones y las calles del país.

Con el respaldo de la experiencia y el fervor de “La Fiebre Amarilla”, una de las barras más representativas de la Selección Colombia, y el aporte creativo de Gaira Música Local, la iniciativa reúne el espíritu del aliento popular con una propuesta artística respaldada por el legado musical de Carlos Vives.

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El resultado es una creación que trasciende lo deportivo para convertirse en una celebración de la cultura, el sentido de pertenencia y el orgullo de ser colombiano.