Mhoni Vidente reveló sus predicciones para junio de 2026 y aseguró que será un mes de cambios, crecimiento personal y nuevas oportunidades para todos los signos del zodiaco.
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Horóscopo de Mhoni Vidente para este viernes 29 de mayo: predicciones para los 12 signos del zodiaco
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Estas son las principales energías que marcarán el destino de cada uno durante las próximas semanas, según la astróloga.
Aries
Junio traerá éxitos laborales, oportunidades económicas y posibilidades de cambio de residencia. También podría recibir dinero pendiente y reconocimiento en el trabajo. La recomendación es controlar el estrés y evitar discusiones innecesarias.
Tauro
Será un mes favorable para cerrar contratos, iniciar proyectos y mejorar la economía. El amor también tendrá protagonismo, especialmente para quienes están solteros. Deberá cuidar sus finanzas y evitar inversiones riesgosas.
Géminis
La carta del Mundo anuncia grandes cambios positivos y nuevas oportunidades de crecimiento. Habrá avances profesionales, pero también desafíos laborales que requerirán paciencia y estrategia.
Cáncer
Junio será un periodo de reinvención personal y abundancia. Los nacidos bajo este signo podrán concretar metas laborales y fortalecer relaciones sentimentales. Se recomienda cuidar la salud digestiva y evitar el estrés.
Leo
La energía del Ermitaño favorece las reconciliaciones y la estabilidad emocional. Será un buen momento para realizar compras importantes, viajar y dejar atrás situaciones del pasado que ya no aportan bienestar.
Virgo
La carta de la Templanza anuncia crecimiento laboral y nuevas propuestas profesionales. La paciencia será clave para tomar decisiones acertadas. También podría surgir una oportunidad de negocio interesante.
Libra
Junio llega con energía de abundancia y éxito. La carta del Mago indica que es momento de perseguir objetivos importantes y aprovechar nuevas oportunidades económicas. El amor también tendrá movimientos positivos.
Escorpio
La carta del Loco señala una etapa de transformación y nuevos comienzos. Habrá cambios favorables en la forma de pensar y actuar. Será importante alejarse de personas negativas y enfocarse en el crecimiento personal.
Sagitario
El Carruaje impulsa viajes, estudios y proyectos personales. Podría recibir dinero inesperado y concretar planes que llevaba tiempo posponiendo. También será un buen mes para fortalecer la relación de pareja.
Capricornio
La Rueda de la Fortuna anuncia prosperidad económica, pasión en el amor y nuevas oportunidades laborales. Algunos Capricornio podrían cambiar de residencia o iniciar una nueva etapa en sus vidas.
Acuario
La carta del Emperador favorece el liderazgo, los ascensos y las decisiones importantes. Será un mes ideal para resolver asuntos legales, financieros o profesionales que estaban pendientes.
Piscis
La carta del Juicio marca un periodo de renovación y crecimiento. Habrá avances en trámites legales, viajes y proyectos personales. La intuición estará más fuerte que nunca y ayudará a tomar decisiones acertadas.