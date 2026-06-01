En el marco de los operativos de registro y control realizados a encomiendas en empresas de mensajería del barrio El Bosque, en la ciudad de Cartagena, uniformados de la Policía adscritos al Grupo de Carabineros y Protección Ambiental incautaron una ‘narco encomienda’.

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Se trata de 10 paquetes con sustancias estupefacientes (marihuana) que, al parecer, serían distribuidos en puntos de expendio de Cartagena.

Policía de Cartagena

El canino Killer, especializado en detección de narcóticos, fue el que alertó a los uniformados sobre un olor sospechoso proveniente de una carga enviada desde el interior del país con destino a la capital bolivarense, lo que motivó una revisión exhaustiva.

Los 10 paquetes rectangulares y tres bolsas herméticas que hallaron estaban ocultos en dos cajas envueltas en plástico, equivalentes a más de 6.500 gramos de marihuana.

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La Policía Metropolitana de Cartagena informó que en los primeros cinco meses del año ha logrado sacar de circulación cerca de 132 mil dosis de sustancias alucinógenas en la ciudad, evitando que lleguen a manos de jóvenes y comunidades vulnerables.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó además que han sido capturadas 1.500 personas por tráfico de estupefacientes e incautados más de 610 kilos de sustancias ilícitas, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Continuamos adelantando acciones contundentes contra las estructuras multicrimen que buscan controlar el tráfico local de estupefacientes. Invitamos a la ciudadanía a seguir suministrando información, bajo absoluta reserva, que permita identificar, judicializar y desarticular estas organizaciones delincuenciales que afectan la seguridad y la convivencia”, señaló el oficial.