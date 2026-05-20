Aprovechando la expectativa que genera el Mundial de Fútbol 2026 y el respaldo de los aficionados a la Selección Colombia, Afinia, filial del Grupo EPM, lanzó una nueva estrategia con la que busca fortalecer la cultura de pago y la legalidad entre sus usuarios en la región Caribe.

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La iniciativa, denominada “Tribuna de la Energía”, premiará a los barrios que registren los mejores comportamientos de recaudo y pago oportuno de la factura del servicio durante distintas etapas del campeonato mundialista.

La campaña se desarrollará en sectores priorizados de Cartagena, Sincelejo, Montería, Magangué y Planeta Rica, donde los usuarios tendrán la oportunidad de participar por la instalación de la “Tribuna de la Energía”, un espacio acondicionado para disfrutar en comunidad los encuentros deportivos del Mundial.

“Con esta campaña queremos reconocer el esfuerzo de las comunidades que cumplen oportunamente con el pago del servicio de energía y que contribuyen al fortalecimiento de un sistema eléctrico más sostenible y confiable para todos.

La Tribuna de la Energía es una manera de acercarnos a nuestros usuarios y promover mensajes positivos alrededor de la legalidad y la corresponsabilidad”, expresó Ricardo Arango, gerente general de Afinia.

Barrios participantes

En Cartagena participarán los sectores Nelson Mandela, Pasacaballo, El Pozón, Amberes y La Candelaria; en Sincelejo los barrios La Gran Colombia, Villa Juana, Urbanización Altos de la Sabana y Santa Cecilia; en Montería Mandala II, Nuevo Horizonte, Urbanización Los Recuerdos y El Poblado; en Magangué participarán Los Comuneros, La Esmeralda, La Concordia, El Progreso y Nueva Colombia. Y En Planeta Rica harán parte de la estrategia San Nicolás, San Gabriel, La Inmaculada y Palma Soriana.

¿Cómo se elegirán los ganadores?

La campaña contará con tres fases especiales:

Fase 1 – Primera ronda del Mundial: premiará a los barrios con mejor índice de recaudo entre el 5 de mayo y el 10 de junio de 2026.

Fase 2 – “La Revancha”: dará una nueva oportunidad a los sectores que no hayan ganado en la primera etapa y logren mejorar sus indicadores de pago entre el 10 de junio y el 8 de julio.

Fase 3 – “Élite del Pago”: reconocerá a los barrios con mejor comportamiento histórico de pago durante el 2026.

Los barrios ganadores podrán disfrutar de transmisiones especiales de partidos del Mundial de Fútbol 2026 en un ambiente seguro, organizado y familiar, bajo normas de convivencia y control diseñadas para garantizar el bienestar de todos los asistentes.

Términos y condiciones

Para la Fase 1, los barrios seleccionados participarán entre el 5 de mayo y el 10 de junio de 2026. El barrio que ocupe el primer lugar recibirá la “Tribuna de la Energía” el 27 de junio, durante el partido Colombia vs. Portugal. En esta categoría participarán únicamente los barrios seleccionados de Cartagena, Montería, Sincelejo, Planeta Rica y Magangué.

El barrio que ocupe el segundo lugar recibirá la “Tribuna de la Energía” el 17 de junio, durante el encuentro Colombia vs. Uzbekistán. Para esta jornada participarán únicamente barrios de Cartagena, Montería y Sincelejo.

Los barrios ganadores de la Fase 1 no podrán participar en la sección “La Revancha” de la Fase 2. En esta etapa participarán únicamente los barrios que no resultaron ganadores anteriormente y que logren mejorar su índice de recaudo entre el 10 de junio y el 8 de julio. Solo habrá un barrio ganador, al que se le llevará la “Tribuna de la Energía” el 14 de julio, durante un partido semifinal del Mundial que está por definirse.

En la categoría “Élite del Pago” serán premiados los dos barrios con mejor comportamiento de pago en todo el territorio participante, teniendo en cuenta el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 8 de julio de 2026. En esta categoría no participarán barrios ganadores de las fases anteriores.

El premio “Tribuna de la Energía” no es canjeable por dinero ni por abonos a la factura del servicio.

Asimismo, Afinia informó que, al ingresar a los eventos, los asistentes autorizarán el registro y uso de su imagen mediante formatos digitales para fines institucionales y publicitarios de la compañía.

Afinia reiteró que el pago oportuno de la factura de energía permite continuar ejecutando inversiones históricas en modernización de redes, mejora de la calidad del servicio y atención de las necesidades energéticas de los territorios.

Finalmente, la compañía invitó a las comunidades participantes a sumarse activamente a esta campaña que promueve valores como el compromiso, la unión, la legalidad y la construcción conjunta de territorios más sostenibles.

Para mayor detalle de los términos y condiciones, remitirse a la página web de Afinia donde se registra en detalle esta estrategia.