Unidades de la Sijin y la Sipol de la Policía de Bolívar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron a Wilson Enrique Ortega Valerio, alias El Águila, presunto cabecilla de zona del Clan del Golfo.

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La detención, en cumplimiento de una orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de grupos armados organizados, se produjo en desarrollo de operaciones contra las estructuras multicrimen desarrollada en la vía que comunica al municipio de Santa Catalina con el corregimiento de Loma Arena.

Según la Policía, ‘El Águila’ asumió desde febrero de 2026 el mando criminal de la zona conocida como sector Bayunca, luego de la captura de alias ‘Nico’, que ejercía como cabecilla y fue detenido el pasado 28 de enero en el marco de la operación ‘Poseidón’, en la que cayeron nueve presuntos miembros del Clan del Golfo.

El radio de acción de Ortega Valerio es en los municipios de Santa Catalina, Clemencia, Turbana, Turbaco, Santa Rosa, Villanueva y el corregimiento de Bayunca, desde donde presuntamente coordinaba homicidios y otras conductas delictivas. Registra antecedentes como desmovilizado del Bloque Mineros de las extintas AUC, y también figura en el cartel de los más buscados de Bolívar en este 2026.

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El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, dijo que “con esta captura seguimos afectando la estructura de mando del Clan del Golfo en el departamento de Bolívar. Alias El Águila sería uno de los principales dinamizadores de hechos violentos en la zona norte del departamento y su captura representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado”.