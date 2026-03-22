Un cabecilla y dos integrantes de una red transnacional de narcotráfico y lavado de activos, señalada de ocultar cocaína en veleros y contenedores, fueron capturados en las últimas horas en operativos simultáneos de las autoridades colombianas y la DEA, en Antioquia y Valle del Cauca.

Leer más: María Ojeda, la joven que porta la corona de la inclusión en Galapa

Estos presuntos miembros de la organización criminal, dedicada al envío de droga hacia Estados Unidos, fueron aprehendidos luego de las solicitudes de extradición emitidas por una corte del Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de activos.

“Estas personas, identificadas como Libardo Humberto Zapata Zuluaga, Sebastián Bedoya Pineda y Sebastián Garzón, fueron ubicadas y notificadas en diligencias realizadas de manera articulada por la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional, con apoyo de la agencia estadounidense DEA”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

A dicha red ilegal se le atribuye alianzas con estructuras del ‘Clan del Golfo’ y del ELN para mover los cargamentos por las zonas en las que tiene injerencia delictiva y ponerlos en los puertos y zonas de embarque de Cartagena (Bolívar), Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta (Magdalena).

Ver también: Avión sufrió percance durante despegue y debió regresar de emergencia a Barranquilla

En cuanto a los capturados, Libardo Zapata Zuluaga, quien sería el principal cabecilla y articulador de la red de narcotráfico fue localizado en una lujosa finca de Guatapé, en Antioquia, avaluada en más de 8.000 millones de pesos.

“Entre tanto, Bedoya Pineda, fue ubicado en una vivienda del barrio El Poblado de Medellín (Antioquia). En el procedimiento se incautaron dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, equipos de cómputo y documentos contables que darían cuenta de transacciones superiores a los 2.000 millones de pesos”, añade la Fiscalía.

Cortesía Capturado integrante de red de narcotráfico.

Asimismo, fueron hallados billetes marcados con claves, los cuales eran usados como token para controlar la recepción de los estupefacientes por parte de los contactos internacionales y el retorno de los pagos.

Le sugerimos: “No hay acto administrativo en vigor, por lo tanto todo son especulaciones”: procurador sobre liquidación de EPS anunciada por Petro

Cortesía Billetes usados como token.

Finalmente, Sebastián Garzón fue capturado en Cartago (Valle del Cauca).