La Alcaldía Distrital de Riohacha, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Social, en articulación con la Aeronáutica Civil, Aeropuertos de Oriente – Riohacha y la Corporación Francisco El Hombre, realizó una jornada de formación enfocada en servicio al cliente, atención al usuario y cultura de servicio dirigida a más de 25 taxistas de la asociación Turismap, que prestan sus servicios en el Aeropuerto Almirante Padilla, el principal punto de entrada aérea del departamento de La Guajira.

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Durante la jornada se abordaron temas relacionados con atención al cliente, comunicación asertiva, manejo de situaciones con usuarios y fortalecimiento de la experiencia de quienes llegan a la ciudad, teniendo en cuenta el crecimiento del flujo de pasajeros en el aeropuerto.

El secretario de Turismo y Desarrollo Económico, Hugo Banderas, destacó la importancia de seguir fortaleciendo la cadena de atención turística desde los servicios básicos que recibe el visitante al llegar a la ciudad.

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“Hoy Riohacha vive una dinámica turística y comercial que exige una atención más preparada y cercana. Los taxistas son el primer contacto de servicio que tienen muchos visitantes cuando llegan a la ciudad, por eso estamos trabajando para que esa experiencia sea organizada, amable y genere confianza desde el primer momento”, señaló.

Por su parte, Juan Carlos Vargas, gerente de Aeropuerto de Oriente-Riohacha, resaltó el trabajo articulado entre las entidades para fortalecer la experiencia del usuario en la terminal aérea.

“Estamos trabajando de manera coordinada para que cada persona que llegue a Riohacha tenga una experiencia organizada, segura y con un servicio de calidad desde el aeropuerto. Este tipo de capacitaciones aportan al fortalecimiento del destino y al buen relacionamiento con los pasajeros”, afirmó.

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En el espacio también se socializó la agenda oficial del Festival Francisco El Hombre, prevista para el mes de junio, a cargo de la Corporación Francisco El Hombre, con el propósito de preparar a los conductores frente a la temporada de visitantes que llegará a la ciudad durante el evento cultural.

Actualmente, el Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha registra siete vuelos diarios operados por aerolíneas como Avianca, Latam Airlines y Satena, con rutas que conectan a la ciudad con Bogotá y Barranquilla. El tránsito de pasajeros supera las 500 personas diariamente, convirtiendo al gremio de taxistas en uno de los primeros contactos de servicio que tienen visitantes y turistas al llegar al destino.