La Universidad de Córdoba celebra el talento de sus estudiantes, pues desde el aula de clases empiezan a destacarse, tal es el caso de Kristian Martínez Colina que diseñó un software que optimiza la atención a los clientes en los restaurantes, tanto de manera presencial como en domicilios.

Lea más: Inició la construcción del Ecoparque de Los Córdobas

El joven, que es estudiante de administración en finanzas y negocios internacionales, de la Universidad de Córdoba, lugar de desarrollo Sahagún, explicó que la herramienta cuenta con el ingrediente de la Inteligencia Artificial, y permite tomar más pedidos en menos tiempo, sin errores y de una manera más eficiente, utilizando un servidor y código QR que facilita tanto a usuarios como a administradores y trabajadores de los negocios, tener la información detallada del menú, y al tiempo ayuda a bajar los costos operativos en los negocios.

“Simplemente se escribe al WhatsApp del restaurante o empresa y automáticamente le llega toda la información: menú, reservas y cualquier otra opción, se maneja como un código libre que se ajusta a las necesidades de cada usuario”, precisó Martínez Colina.

Al software lo ha denominado WhatBot, y es producto de la formación que ha recibido el joven innovador en la alma máter.

Ver más: Manifestantes levantan el bloqueo de la vía Lorica-Montería, en la Ruta al Mar

“Soy uno de los estudiantes más orgullosos y felices de estar en la Universidad de Córdoba, así pierda un examen entiendo que se trata de una oportunidad para aprender y emprender. La calidad de la educación en esta universidad no tiene discusión, se nota en la trayectoria y experiencia de los profesores y en la infraestructura física, diseñada para el talento humano de los sahagunenses y demás habitantes de esta región”, precisó el estudiante que cuenta con el apoyo, para su emprendimiento, de la alta dirección de Unicórdoba, en cabeza del rector Jairo Torres Oviedo.