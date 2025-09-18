En el barrio Las Flores del municipio Los Córdobas inició la construcción del Ecoparque, una obra emblemática para el desarrollo y el turismo sostenible de la zona costanera del departamento de Córdoba.

En el proyecto que se extiende sobre 5.000 metros cuadrados la gobernación invierte $6.664 millones, e incluye zonas verdes con más de 2.400 metros cuadrados y 58 nuevos árboles; zona de juegos infantiles con un atractivo juego temático en forma de ballena, alusivo al mar; gimnasio al aire libre y área de calistenia, pensados para la actividad física de jóvenes y adultos; cancha de vóley-playa, zonas de estancia, senderos peatonales y una terraza mirador sobre el río, que resalta la belleza natural de Los Córdobas.

Además tendrá un módulo comercial y de servicios, para impulsar el emprendimiento local y la atención a visitantes.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara fue el encargado de darle inicio a las obras en un acto que contó con la presencia de deportistas de diferentes disciplinas, líderes comunales, concejales, gestores culturales, grupos religiosos y familias del municipio.

Resaltó el mandatario que el proyecto no solo es una infraestructura de recreación, sino una apuesta por el desarrollo económico de la región. “Queremos ser parte de la transformación de este municipio. Porque nuestro propósito es que Los Córdobas se revolucione, pero que nuestra gente viva mejor y que cada visitante tenga una experiencia inolvidable. Eso es lo que queremos y eso es lo que estamos logrando”, aseguró Zuleta.

La obra, que beneficia directamente a más de 20 mil habitantes del municipio y a cientos de visitantes, estará alineada con las estrategias de turismo sostenible del departamento y el fortalecimiento de la economía local.