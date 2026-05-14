Uniformados de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a dos hombres conocidos con los alias de Smit y Jackson, en desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro adelantada en el barrio Los Cerezos del Distrito de Riohacha, La Guajira.

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El procedimiento se llevó a cabo mediante la orden emanada por la Fiscalía 01 Local EDA de Riohacha, que permitió a los investigadores intervenir una vivienda donde presuntamente se estaría desarrollando la comercialización de sustancias estupefacientes.

Durante el operativo fueron hallados un arma de fuego tipo revólver, calibre 32, marca Smith & Wesson – 32 S & Long, dos cartuchos para el mismo, 254 gramos de marihuana, 17 gramos de clorhidrato de cocaína y 17 bolsas transparentes con bazuco.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, los hoy capturados presuntamente se dedicaban a la comercialización de sustancias estupefacientes en este sector de la capital de La Guajira. Asimismo, uno de ellos registra anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 01 Local EDA de Riohacha, donde deberán responder por los delitos que les sean atribuidos por las autoridades competentes.