A través de un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda y la Gobernación de La Guajira, se ejecutarán 600 mejoramientos de vivienda en los municipios de Manaure, Uribia, Maicao, San Juan del Cesar y el distrito de Riohacha.

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Este proyecto se desarrollará en dos fases. La primera contempla el inicio de 400 mejoramientos de vivienda distribuidos entre Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, donde ya culminaron los procesos de diagnóstico técnico y priorización de los hogares beneficiarios, permitiendo avanzar hacia el inicio de las intervenciones en las viviendas seleccionadas.

Posteriormente, una segunda fase llegará al municipio de San Juan del Cesar, ampliando así el alcance de esta estrategia en el departamento.

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Las intervenciones estarán enfocadas en mejorar espacios prioritarios de las viviendas, garantizando condiciones más dignas, seguras y adecuadas para cientos de familias guajiras.

De manera paralela, la Gobernación de La Guajira, a través de la Dirección de Vivienda y Medio Ambiente de la Secretaría de Obras Departamental, liderada por la secretaria Sirle Díaz, continúa avanzando en procesos de formalización de predios en articulación con la Superintendencia de Notariado y Registro.

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Durante este periodo de gobierno, se ha logrado la entrega de aproximadamente 400 títulos de propiedad a familias de Riohacha y Villanueva. Asimismo, actualmente se avanza en una nueva gran fase de titulación para la capital del departamento, que contempla alrededor de 500 títulos de propiedad para familias de los barrios La Bendición y Los Trupillos, en Riohacha.