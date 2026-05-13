Las obras del Gran Malecón del Mar que la alcaldía de Cartagena ejecuta en la ciudad y que ya registran un avance del 50%, fueron mostradas este miércoles 13 de mayo al nuevo director de la Dimar, contralmirante Hermán León.

Le puede interesar: Convenio entre Minvivienda y la Gobernación mejorará viviendas de 600 familias en La Guajira

El recorrido técnico e institucional lo hizo en compañía del alcalde Dumek Turbay Paz que le enseñó además otras obras estratégicas relacionadas con la protección del agua y el control de inundaciones en la ciudad.

“El mar siempre ha sido parte de nuestra identidad y de nuestra historia, pero durante muchos años Cartagena le dio la espalda. Hoy estamos recuperando esa conexión con obras que protegen, transforman y dignifican nuestro borde costero. Queríamos que el nuevo director de la Dimar conociera personalmente este proyecto porque aquí estamos construyendo ciudad pensando en el agua, en el mar y en el futuro”, expresó Turbay Paz.

Vea aquí: Instalarán base militar en Puebloviejo, Magdalena, tras masacre que dejó cinco muertos en en el corregimiento de Palmira

En el Gran Malecón del Mar se generan 423 empleos, por lo que el megaproyecto sigue consolidándose como una de las transformaciones turísticas más importantes de Cartagena debido a que transformará el borde costero entre El Cabrero, Marbella, el entorno del Túnel de Crespo y Playa Azul – La Bocana, donde actualmente ejecutan obras de protección costera, urbanismo, senderos peatonales, redes, espacios públicos y estructuras turísticas.

Cortesía Alcaldía de Cartagena

El proyecto registra un avance general del 49,9 %, mientras que las obras de protección costera ya superan el 83 % de ejecución, siendo uno de los logros más importantes la culminación total de los espolones 7, 9 y 10, estructuras fundamentales para disminuir el impacto del oleaje y proteger el litoral. El espolón 8 ya alcanza cerca del 84 % de ejecución y continúa avanzando en el frente de protección costera.

Por su parte, el director de la Dimar destacó el impacto positivo que tendrán estas obras para Cartagena y valoró el liderazgo del gobierno distrital en la recuperación del borde costero.

Lea también: Capturan en Antioquia a uno de los más buscados en Bolívar

“Cartagena tiene hoy un liderazgo que entiende la importancia del mar y del agua para el desarrollo de la ciudad. Estas son obras que miran hacia el mar, que protegen a la gente y que además proyectan a Cartagena hacia el futuro. Me complace ver que la Dimar está siendo tenida en cuenta en este tipo de proyectos estratégicos”, manifestó el oficial.

De otra parte, las obras del Mirador del Sol, que es uno de los puntos más emblemáticos del proyecto, alcanza más del 42% de avance. Han ejecutado 78 pilotes de los 183 contemplados, además de decenas de pilotes fundidos, capiteles, nudos estructurales y prelosas que comienzan a darle forma a uno de los espacios turísticos y paisajísticos más importantes del futuro malecón.