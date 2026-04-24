Es momento de celebrar a los más pequeños. Este fin de semana es ideal para disfrutar con niños y niñas con una agenda cultural llena de eventos pensados para ellos.

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Los planes inician este sábado 25 de abril a partir de las 4 de la tarde en los alrededores del Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo, para vivir una experiencia que conecta generaciones desde la esencia misma de la tradición: el juego.

Se trata del regreso de la feria ‘Estoy en la Jugada’, un espacio que trasciende el entretenimiento para convertirse en un encuentro con la memoria colectiva, las historias del barrio y las formas de compartir que han construido la identidad cultural de los barranquilleros.

Cortesía En Barrio Abajo habrá una propuesta recreativa.

En esta segunda edición, el homenaje se centra en las rondas infantiles, expresiones de la tradición oral que han viajado en el tiempo de voz en voz, de calle en calle. A través de ellas se preservan ritmos, palabras y afectos que hoy se reconocen como patrimonio vivo, capaces de reunir a niños, jóvenes y adultos en torno a un mismo lenguaje cultural cargado de sentido y pertenencia.

‘Estoy en la Jugada’ es una iniciativa de Barrio Abajo Tour, que cuenta con el apoyo de la administración distrital a través de Cultura, la cual propone un regreso a lo esencial, donde el encuentro ciudadano fortalece los vínculos sociales y resignifica el espacio público como territorio de convivencia.

En una jornada de cultura, participación y apropiación del espacio público, las familias podrán disfrutar de juegos tradicionales, activaciones culturales y experiencias participativas diseñadas para recuperar el espíritu de jugar en la calle, donde la imaginación es protagonista y la comunidad se convierte en escenario.

Teatro en La Fábrica

La Fábrica abre una nueva línea de programación para niños y familias, con artistas que entienden el escenario como un espacio de juego, imaginación y conexión.

Esta apuesta se abre con la obra Apúntale al medio, de la Compañía Baúl Polisémico, a las 3:00 p. m., este 25 de abril.

El colectivo Baúl Polisémico, reconocido por su trabajo en teatro y creación escénica para públicos infantiles, presenta una obra que combina actuación, títeres y humor, en una experiencia participativa que involucra tanto a niños como a adultos.

Su propuesta se caracteriza por un lenguaje cercano, creativo y profundamente humano, capaz de activar la imaginación y generar vínculos a través del juego.

A gozar en el Malecón

Otro de los eventos imperdibles se realizará el sábado 25 de abril a partir de las 2:00 p. m., en el Gran Malecón, sector Pabellón de Cristal. Esta jornada se enmarca en la campaña “De la mano con la primera”, liderada por la Gerencia de Desarrollo Social. Es una iniciativa que busca acompañar y fortalecer el desarrollo integral de la primera infancia a través de espacios seguros, pedagógicos y de integración familiar.

El evento ofrecerá una amplia programación que incluye jornada de vacunación infantil, rumba kids, elaboración de cupcakes para minichefs, biblioteca móvil, obra de títeres, pintucaritas, peinados y trenzas, juegos tradicionales, desfile de moda infantil, actividades de cuidado ambiental con entrega de semillas y desparasitación de mascotas.

Lectura para los pequeños

Por otro lado, en el marco de la celebración del Día del Idioma, la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico, en alianza con la Alcaldía de Usiacurí, realizará el Zonal de Literatura 2026, un espacio que exalta el poder de la palabra como herramienta de encuentro, creación y construcción cultural en el Atlántico y la región Caribe.

Cortesía En Usiacurí se cumplirá el Zonal de Literatura.

La cita será el sábado 25 de abril, desde las 9:00 a. m., en el Centro Artesanal de Usiacurí, donde propios y visitantes podrán disfrutar de una programación que celebra la riqueza lingüística y la diversidad de voces que hacen parte de la identidad cultural del departamento.

Como parte de la agenda de los Zonales de Literatura en el departamento, la Gobernación del Atlántico, en trabajo articulado con la Alcaldía de Usiacurí, desarrollará el taller de narración oral ‘Atlántico Narra’, una apuesta por fomentar el amor por la palabra en las nuevas generaciones.

Seguidamente, desde las 2:00 p. m., se dará inicio al Zonal de Literatura, donde se darán cita escritores, narradores y amantes de las letras en un encuentro que reafirma cómo, a través de la palabra, el Atlántico se une y se proyecta.

La secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, Verónica Cantillo, invitó a la comunidad del departamento a participar activamente en esta iniciativa.

“Desde el Gobierno de Eduardo Verano entendemos la literatura como un pilar fundamental para la construcción de identidad y memoria colectiva. A través de estos espacios propiciamos el encuentro de escritores, narradores y creadores que, con su voz y su sensibilidad, escriben día a día la historia viva del Atlántico para el mundo”, dijo Cantillo.

Más planes para todos

Este domingo Barranquilla será sede de la Carrera de las Rosas desde el Gran Malecón, un evento que busca promover la detección temprana del cáncer de mama y apoyar a quienes enfrentan esta enfermedad a partir de las 5:00 a. m.

Cortesía Este domingo a las 5:00 a. m. en el Malecón del Río se cumplirá la ‘Carrera de las Rosas’.

La ciudad será la primera parada de su gira por Colombia, que también incluirá a Bogotá y Medellín. En total, se espera la participación de más de 30.000 personas en las tres ciudades, con recorridos de 21K, 15K, 10K, 5K y 2K.

La carrera es organizada por Grupo JAO y la Fundación AlmaRosa, y lleva más de 11 años realizándose en el país. Barranquilla vive su segunda edición, luego de una primera versión en la que participaron cerca de 6.000 personas.

“Cuando una mujer llega a tiempo a un diagnóstico, puede cambiar su historia. El autoexamen y acudir al médico pueden marcar la diferencia”, señaló Lina Hinestroza, fundadora de la Fundación AlmaRosa y sobreviviente de esta enfermedad.

Otro de los planes es con el artista de la música vallenata Sammy ‘El del Frenesí’ que en su apuesta por transformar la forma en que se vive el vallenato en vivo lo lleva al teatro. Con su obra ‘El increíble vallenato en tablas 2’, el artista propone una experiencia escénica que fusiona música, actuación y narrativa.

“Para mí, el teatro siempre ha sido el templo ideal para contemplar el arte. Llevar el vallenato a un espacio donde no es habitual es justamente lo que queremos hacer”, explica.

La función será en el Teatro La Sala (Carrera 54 No 52-36) a las 7:00 p.m. este sábado 25 de abril, en una noche que promete ser una experiencia cultural que reivindica el folclor desde una perspectiva innovadora.

Finalmente, el periodista Estewil Quesada presenta su libro Grandes relatos del fútbol colombiano en La Cueva. La cita está programada en la esquina creativa de Barranquilla este sábado desde las 3:30 de la tarde con entrada libre y gratuita.

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En palabras de su autor, “el libro consta de 27 crónicas, reportajes y perfiles con énfasis en personajes, escenarios y hechos relacionados con la participación de Colombia en mundiales de fútbol”.