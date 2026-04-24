Resulta significativo que el cartel oficial de la 79ª edición del Festival de Cannes rinda homenaje a dos figuras convertidas en iconos de la emancipación femenina como Thelma & Louise. A 35 años de su estreno en este mismo certamen, la película dirigida por Ridley Scott protagoniza la imagen de un festival que se celebrará del 12 al 23 de mayo, reafirmando la vigencia de su mensaje.

La fotografía, firmada por Roland Neveu, captura la rebeldía y la nostalgia de sus protagonistas, Susan Sarandon y Geena Davis. En blanco y negro, la imagen potencia el carácter atemporal de una historia que, lejos de quedar anclada en su época, dialoga con el presente. El festival ha subrayado que recordar hoy a estas figuras implica celebrar los avances logrados sin perder de vista lo que aún queda por conquistar, en un contexto donde ciertos derechos continúan siendo objeto de disputa.

La escena elegida muestra a ambas a bordo de un Ford Thunderbird, el mismo descapotable con el que emprendieron su huida a través del desierto. Aquel viaje, que comenzó como una escapada, terminó convirtiéndose en un acto de afirmación personal frente a las estructuras que limitaban sus vidas. Thelma observa el horizonte tras sus gafas de sol, mientras Louise, con un revólver a la espalda, sostiene una mirada desafiante que interpela al espectador. Ambas encarnan una ruptura con lo establecido y la construcción de una identidad propia.

El guion de Callie Khouri, galardonado con el Oscar, marcó un punto de inflexión en géneros tradicionalmente masculinos como la ‘road movie’ y el ‘western’. Su impacto no solo redefinió estos formatos, sino que también abrió un debate sobre el papel de la mujer en la sociedad, generando controversia y reflexión a partes iguales.

Más de tres décadas después, Thelma & Louise se mantiene como una obra de referencia del cine contemporáneo por su capacidad para cuestionar normas sociales y reivindicar la libertad, la resistencia y los vínculos de amistad. En palabras del propio festival, sus protagonistas fueron “combatientes que hicieron saltar por los aires estereotipos cinematográficos y políticos”. Diseñado por el estudio Hartland Villa, el cartel se inscribe en la tradición de Cannes de homenajear obras que marcaron un antes y un después, recordando que el cine también es un espacio de memoria y transformación