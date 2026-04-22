Con el propósito de fomentar entornos seguros y protectores para los niños, niñas y adolescentes del departamento de Córdoba, la gestora social Valeria Vega, recorre los municipios con jornadas recreativas y de unión familiar para garantizar el derecho al juego en armonía con los demás derechos, en el mes de la niñez.
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Con estaciones de juegos intergeneracionales y tradicionales, la gobernación de Córdoba busca crear espacios seguros, en los que se fomente la creatividad y se aumente la diversión en familia, y de esta manera, pretende entregar momentos de entretenimiento y sano esparcimiento a los niños y niñas.
En Córdoba le insisten al Gobierno Nacional que defina una ruta clara para la recuperación del departamento
Las actividades están enfocadas en el bienestar de la niñez, con el fin de apoyar a los niños, niñas y adolescentes, especialmente, los damnificados por las inundaciones causadas por el frente frío que se presentó en el mes de febrero. A esta población en especial le entregaron kits escolares.
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Este año el objetivo es aportar a la recuperación del departamento mientras se promueve el cuidado y la defensa de los derechos de los niños, se fortalecen los lazos familiares y se fomenta el juego y la recreación como práctica precisa para la activación física y mental.