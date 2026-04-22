Con el propósito de fomentar entornos seguros y protectores para los niños, niñas y adolescentes del departamento de Córdoba, la gestora social Valeria Vega, recorre los municipios con jornadas recreativas y de unión familiar para garantizar el derecho al juego en armonía con los demás derechos, en el mes de la niñez.

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Con estaciones de juegos intergeneracionales y tradicionales, la gobernación de Córdoba busca crear espacios seguros, en los que se fomente la creatividad y se aumente la diversión en familia, y de esta manera, pretende entregar momentos de entretenimiento y sano esparcimiento a los niños y niñas.

Cortesía Gobernación del Córdoba

Las actividades están enfocadas en el bienestar de la niñez, con el fin de apoyar a los niños, niñas y adolescentes, especialmente, los damnificados por las inundaciones causadas por el frente frío que se presentó en el mes de febrero. A esta población en especial le entregaron kits escolares.

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Este año el objetivo es aportar a la recuperación del departamento mientras se promueve el cuidado y la defensa de los derechos de los niños, se fortalecen los lazos familiares y se fomenta el juego y la recreación como práctica precisa para la activación física y mental.