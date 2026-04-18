En los sectores La Mina y Bocas de Crucito, jurisdicción del municipio de Tierralta, en Córdoba, las tropas del Batallón de Infantería Liviana N° 33 Junín, unidad orgánica de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, ubicaron y destruyeron seis laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca.

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Estos, que presuntamente pertenecían al Clan del Golfo, estaban construidos de manera artesanal y en su interior tenían almacenados insumos líquidos y sólidos para la producción del alcaloide.

Cortesía Ejército Nacional

Entre el material ubicado los uniformados encontraron más de 600 galones de gasolina, 84 canecas, más de 60 kilos de hoja de coca, 185 galones de ACPM y varios bultos de cemento, cal, amoniaco y urea, además de otros elementos para el desarrollo de la actividad ilegal.

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El Ejército informó que “con el desmantelamiento de estos centros cocaleros se genera una afectación económica al GAO Clan del Golfo en más de 140 millones de pesos, correspondientes al valor de los insumos incautados”.