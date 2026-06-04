La edición 64 de la Feria Nacional de la Ganadería está diseñada para el goce y disfrute de todos, por ello el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, por primera vez, decreta una semana cívica.

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Con esto el mandatario busca fomentar la participación ciudadana en las festividades tradicionales y dinamizar la economía local en los diversos sectores productivos y comerciales que se han visto afectados por la reciente situación de calamidad pública por razones climáticas.

Es así como a través del Decreto 00138 del 1° de junio de 2026 declaró días cívicos en el territorio departamental desde el martes 9 hasta el viernes 12 de junio.

Esta medida coincide además con la conmemoración de los 74 años de existencia administrativa del departamento de Córdoba.

Debido a la declaratoria, no habrá actividades laborales en la sede central de la Gobernación de Córdoba durante los días antes mencionados, lo que suspende de manera temporal los términos de las actuaciones administrativas en las distintas dependencias.

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No obstante, con el fin de garantizar el funcionamiento prioritario del Estado y la continuidad de los servicios públicos esenciales, el decreto contempla excepciones específicas que operarán en sus horarios habituales: la Dirección Administrativa de Contratación, todos los establecimientos educativos de los municipios no certificados adscritos al departamento, el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de la Secretaría de Desarrollo de la Salud y el Centro Regulador de Emergencias (CRUE), el personal encargado de actuaciones judiciales, presupuestales, de rentas, tesorería y cobro coactivo y las dependencias enfocadas en la prevención y atención de desastres, gestión de riesgos, movilidad, salud, funciones de policía y orden público.