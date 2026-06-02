Vegganíssimo, raviolis integrales veganos elaborados con harina de trigo, avena y salvado, rellenos con crema de lenteja; y Donabites, donas de harina de arroz con cobertura de cacao y pasta de ajonjolí, hacen parte de la gran oferta de nuevos productos que plantean estudiantes de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Córdoba, desde la premisa de aprovechar insumos de la región.

Lea más: Este año la Feria Nacional de la Ganadería implementará registro digital con premios para los asistentes

El primero, Veganíssimo, es una idea materializa por las estudiantes Sandra Marcela Arroyo Arteaga y Laura Inés Palomo Espitia, quienes explican que la propuesta responde a la creciente búsqueda de alimentos más nutritivos y de origen vegetal, al tiempo de ofrecer una alternativa diferente a las pastas tradicionales, pensada para consumidores que desean opciones más equilibradas, artesanales e innovadoras, sin dejar de disfrutar una experiencia gastronómica agradable.

Cortesía Unicórdoba

“Es un producto con beneficios como: mayor aporte de fibra y proteína, opción fácil y práctica de preparar, experiencia de consumo saludable y diferente, además, ofrece mayor tiempo de almacenamiento sin perder calidad”, sostiene la joven Sandra Arroyo Arteaga, una de las dos autoras del proyecto alimenticio.

Su compañera Laura Inés Palomo Espitia, indica que el producto no sólo está dirigido a personas veganas, sino también a quienes quieren llevar una alimentación variada. Agrega que se deja acompañar con la salsa de la preferencia del consumidor.

Ver más: Colombia Unida Por Córdoba fortalece las acciones en el proceso de recuperación del departamento

Cortesía Unicórdoba

Entre tanto, Donabites, donas de harina de arroz con cobertura de cacao y pasta de ajonjolí, son elaboradas por Yuliana Andrea Martínez y José Manuel Cuevas, quienes describen su novedosa idea como un producto de panificación tipo snack conformado por mini donas, que busca integrar características indulgentes y sensoriales atractivas con materias primas alternativas y una percepción de consumo más consciente.

Destacan Martínez y Cuevas que, entre los beneficios para el consumidor están: una alternativa sin gluten, aporte de grasas saludables, fácil consumo, además de ofrecer una percepción de alimentación consciente.