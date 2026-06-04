Con el propósito de garantizar alimentos seguros para propios y visitantes durante la Feria Nacional de la Ganadería, la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba adelantó una jornada de capacitación dirigida a emprendedores, restaurantes y manipuladores de alimentos que participarán en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz.

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Durante la actividad, liderada por el equipo de Salud Ambiental, los asistentes fortalecieron conocimientos relacionados con buenas prácticas de manufactura, manejo higiénico de alimentos, conservación adecuada de productos y medidas para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

Estas acciones hacen parte de las estrategias de preparación institucional para uno de los eventos más importantes del país, que cada año reúne a miles de visitantes y dinamiza la economía, el turismo y el emprendimiento local.

Luis Alberto Lora, coordinador de la Oficina de Salud Ambiental de la Secretaría de Desarrollo de la Salud, destacó que estas jornadas permiten fortalecer la cultura de la prevención y proteger la salud de quienes disfrutarán de la feria.

“La Feria Nacional de la Ganadería congrega a miles de personas y la seguridad alimentaria es fundamental para garantizar una experiencia segura para todos. Por eso estamos capacitando a quienes estarán a cargo de la preparación y comercialización de alimentos, fortaleciendo conocimientos que contribuyen a prevenir riesgos y proteger la salud de la comunidad”, afirmó el funcionario.

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Los participantes resaltaron la importancia de estos espacios de formación para mejorar sus procesos y brindar un servicio más seguro a los asistentes.

“Estas capacitaciones que nos ofrece la Gobernación de Córdoba, nos permiten afianzar nuestros conocimientos sobre higiene y manipulación de alimentos, para brindar un excelente servicio y garantizar seguridad alimentaria a nuestros visitantes a la feria. Son herramientas muy valiosas para ofrecer productos de calidad y generar confianza en nuestros clientes durante la feria”, manifestó Luis Beltrán, emprendedor participante.