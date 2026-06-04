En horas de la tarde de este miércoles se registró un ataque armado en el barrio Prado de Soledad que dejó como saldo un hombre muerto.

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El hoy occiso respondía al nombre de Freider de Jesús Guerrero Teherán, de 23 años de edad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, a eso de la 1:30 p. m., el joven se encontraba caminando a la altura de la calle 36B Nro. 5A-15, cuando un desconocido lo abordó por la espalda.

Acto seguido, esgrimió un arma de fuego y le propinó cuatro disparos, causándole la muerte en el lugar de los hechos, para luego darse a la fuga hacia un rumbo desconocido.

Según Inteligencia, en la zona donde se perpetró el homicidio tiene injerencia criminal el grupo delincuencial Los Costeños, bajo el mando de alias Alvarito, quien ejerce como jefe de zona.

Hasta el momento se desconocen los móviles del crimen, las autoridades adelantan una investigación para esclarecer el hecho de sangre.