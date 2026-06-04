Hacia las 8:00 de la noche de este miércoles 3 de junio se perpetró un ataque sicarial en el barrio El Concord de Malambo, mismo que dejó como saldo un hombre muerto.

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La víctima fatal fue identificada como Juan Carlos Bernal Paredes, alias el Tuerto, de 31 años de edad.

Según los testigos, Bernal Paredes se encontraba en la parte externa de su vivienda, ubicada en la carrera 26B con calle 17, cuando fue abordado por dos sicarios en motocicleta.

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El parrillero descendió del vehículo y, con arma de fuego en mano, le propinó un mortal disparo en la cabeza, causándole la muerte en el acto.

EL HERALDO conoció por medio de Inteligencia que alias el Tuerto integraba las filas del grupo criminal ‘Los Costeños’, delinquiendo en jurisdicción del Ferry y Soledad.

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Asimismo, las autoridades revelaron que el hoy occiso registraba 11 anotaciones judiciales por los delitos de fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego, hurto, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.

Actualmente ‘el Tuerto’ presentaba medida domiciliaria por el delito de hurto.