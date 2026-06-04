El Manchester City y el entorno de Erling Haaland desmintieron este jueves al empresario Enrique Riquelme, al definir como “falso” que el candidato a la presidencia del Real Madrid tenga fichada a la estrella noruega si gana las elecciones el próximo domingo.

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“Las historias que han surgido de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay posibilidad de que esto suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita. Estamos considerando acciones legales por el uso de nuestra imagen de jugador en este contexto”, expresó el club en un comunicado.

Por su parte, el padre del jugador, Alf-Inge Haaland, y su representante, Rafaela Pimienta, también negaron el fichaje.

“Todo muy entretenido, pero no es cierto. Deseamos lo mejor ambos candidatos en las elecciones”, indicaron horas después del anuncio de Riquelme en un escueto comunicado remitido a EFE.

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El candidato a la presidencia del Real Madrid anunció este martes en el programa “El Hormiguero” que en el caso de que fuese entrenador el delantero noruego iba a ser jugador del conjunto merengue, al igual que su compañero Rodri Hernández, jugador con el que está en negociaciones.

En caso de no cumplir con sus promesas, Riquelme recalcó que se compromete ante notario a pagar el 100% de la cuota de los socios.

“He firmado una garantía notarial personal mía, si lo incumplo pagaré el 100% de toda la cuota de los 100.000 socios del Madrid”, expresó en el citado programa televisivo.

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Haaland, que se encuentra concentrado con Noruega para disputar el Mundial 2026, ha marcado 38 goles en 52 partidos esta temporada, siendo el máximo goleador de la Premier League por tercera vez en cuatro años.

En enero de 2025, el delantero firmó la renovación con los ‘Sky Blues’ hasta 2034, aunque muchos medios británicos como españoles remarcan que tiene una clausula liberatoria por el Real Madrid.

Riquelme compite en las elecciones a la presidencia del Real Madrid con el actual mandatario, Florentino Pérez, quien aspira a ser reelegido para otro período al frente de la entidad, después de los ya vividos entre 2000 y 2006 y desde 2009 hasta la actualidad.