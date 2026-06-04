Google dio un paso más en la evolución de la inteligencia artificial con el lanzamiento de Gemini Spark, un nuevo agente integrado en Gemini que, según ellos, promete cambiar la forma en que las personas interactúan con la tecnología.

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Indican que a diferencia de los asistentes virtuales tradicionales, este sistema no solo responde preguntas, sino que también puede ejecutar tareas complejas de manera autónoma y continuar trabajando en segundo plano hasta completar un objetivo.

La compañía tecnológica apuesta así por una nueva generación de herramientas conocidas como agentes de IA, capaces de planificar acciones, utilizar aplicaciones conectadas y gestionar procesos sin requerir supervisión constante por parte del usuario.

Google La compañía tecnológica apuesta así por una nueva generación de herramientas conocidas como agentes de IA, capaces de planificar acciones, utilizar aplicaciones conectadas y gestionar procesos sin requerir supervisión constante por parte del usuario.

¿Qué es Gemini Spark?

Gemini Spark es un agente de inteligencia artificial desarrollado por Google que puede realizar tareas digitales de forma autónoma. Mientras que los chatbots convencionales responden una consulta y terminan la interacción, Spark puede seguir trabajando durante horas o incluso días después de recibir una instrucción.

Por ejemplo, el usuario puede solicitar que organice archivos, revise correos electrónicos, prepare informes o gestione tareas administrativas. A partir de esa orden, el sistema analiza el objetivo, utiliza las herramientas autorizadas y ejecuta las acciones necesarias para completarlo.

Shutterstock/Shutterstock Gemini Spark es un agente de inteligencia artificial desarrollado por Google que puede realizar tareas digitales de forma autónoma.

Google aseguró que las operaciones consideradas sensibles o de alto riesgo requerirán siempre una autorización explícita del usuario antes de ejecutarse.

Así funciona el nuevo agente de IA de Google

Una de las principales novedades de Gemini Spark es que funciona completamente en la nube. Esto significa que no depende del teléfono móvil o del computador donde se utiliza.

Gracias a la infraestructura de servidores y máquinas virtuales de Google, el agente puede continuar trabajando aunque el usuario cierre la aplicación, apague el equipo o bloquee el dispositivo.

Gemini Spark is your new 24/7 personal AI agent.



Give it a task and it works autonomously in the background, even if your phone and laptop are turned off. You choose to turn it on and it's designed to check with you before taking major actions. #GoogleIO — Google Gemini (@GeminiApp) May 19, 2026

Además, Spark puede conectarse con múltiples servicios del ecosistema de Google, entre ellos Gmail, Google Drive, Calendar, Docs, Sheets, Slides, YouTube y Google Maps.

El acceso a estas aplicaciones no es automático. Cada usuario decide qué permisos concede para que la inteligencia artificial pueda utilizar la información necesaria.

Tareas puede realizar Gemini Spark

Resumir correos electrónicos.

Organizar archivos en Google Drive.

Crear documentos, presentaciones e informes.

Gestionar agendas y coordinar reuniones.

Extraer datos de correos y trasladarlos a hojas de cálculo.

Generar reportes automáticos.

Programar tareas recurrentes.

Por ahora, Gemini Spark se encuentra en fase beta y está disponible únicamente para los usuarios suscritos al plan premium de Google AI Ultra en Estados Unidos.

¿Cuándo llegará a Colombia el Gemini Spark?

La compañía aún no ha confirmado cuándo llegará a otros países o idiomas, aunque adelantó que en el futuro estará integrado tanto en la versión web de Gemini como en aplicaciones para Android, iPhone e incluso en el navegador Chrome.