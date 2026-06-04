Sin reconocer aún los resultados de la primera vuelta presidencial, en la que Abelardo De la Espriella se impuso por 673 mil votos sobre Iván Cepeda, el presidente Gustavo Petro aseguró que la decisión de desmontar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente se dio luego de los comicios del pasado 31 de mayo.

Además, aclaró que lo que se suspende es el proceso de recolección de firmas para convocar a una constituyente.

“Hoy la bandera de la vida y de Colombia soberana y libre es la prioridad. Apoyo la determinación que el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente tomado al suspender el proceso de recolección de firmas. La decisión de hoy, definir su próximo gobierno, es la prioridad del constituyente, es decir del pueblo. De eso dependen las reformas sociales”, enfatizó en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X.

Asimismo, reconoció que los resultados de la primera vuelta presidencial influyeron en el retiro de la polémica propuesta e inclusive habló de “fascismo violento”.

“La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones, al reflejar una profunda división ciudadana, no permite que el constituyente se convoque y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento”, dijo.

La propuesta de Asamblea nacional constituyente es, por definición, del constituyente, y se levantó para profundizar la reformas laboral, pensional, de servicios públicos, de reforma a la minería y de generalización del nivel de educación en la sociedad colombiana y buscaba… https://t.co/GyZ3f2bwOk — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 4, 2026

En ese mismo sentido habló sobre el “fascismo y el peligro no solo de la derogación de todas las conquistas sociales logradas sino la muerte misma de la democracia y el riesgo total contra la vida, como lo ha hecho el fascismo en otros países y en otros momentos de nuestra historia, se muestra como decía Gramci, bajo la forma de los monstruos”.

Añadió que “el fascismo siempre crece cuando crece el discurso del odio, la mentira y el miedo”.

Por último sostuvo que antes de una Constituyente, la prioridad debe ser la segunda vuelta presidencial: “El pueblo debe primero determinar, en tranquilidad, su mayoría y definir el destino de la nación. De esa definición depende la suerte de las reformas sociales ya hechas en mi gobierno y las que aún se necesitan”.