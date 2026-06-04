El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dio inicio a la celebración de los 121 años del departamento haciendo hincapié en las obras de transformación social, económica y de infraestructura del departamento durante los últimos años, lo cual calificó de un caso de estudio por el éxito logrado.

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Con un documental exhibido en la Fábrica de Cultura, acompañado del piloto de carreras Juan Pablo Vega Dieppa, nombrado embajador cultural del Atlántico para el mundo, el Gobernador mostró los avances en varios municipios de la banda costera, como por ejemplo los nuevos edificios y mercados en Puerto Colombia y el complejo deportivo en Santa Verónica o las obras del Acueducto del Norte, las cuales siguen en ejecución.

“A lo largo de todos estos años, hemos estado construyendo un departamento del Atlántico que yo creo que, evidentemente, aparece ante la faz del país, ante la faz del mundo, como una transformación interesante que merece ser estudiada académicamente, científicamente, para que podamos evaluar los avances que se han tenido como institución, y también los resultados claros y concretos en materias de avance financiero, económico, también de avance en infraestructura, especialmente la parte vial, la parte que corresponde a escuelas y a todo lo que vamos a poder mostrar”, apuntó el gobernador.

Verano destacó los altos índices de gestión financiera: “Creo que lo más interesante, desde el punto de vista, es que toda esta gran transformación que se ha logrado ha sido manteniendo todo lo que tiene que ver con la calificación triple a. ¿Qué quiere hacer la calificación triple a? Fitch Rating es una de las evaluadoras de riesgo para todo lo que tiene que ver con el manejo financiero de un departamento o de una institución. Y hemos resultado que nosotros calificamos como un riesgo AAA+. Ese riesgo es una de las más altas calificaciones en el desempeño operativo, y, por lo tanto, tenemos la posibilidad de un crecimiento mayor de nuestro departamento como instrumento de transformación de todo el departamento”.

Detalló Verano que: “Eso evalúa 5 años, y eso contiene un perfil de riesgo rango medio bajo, que es relativamente mejor que lo usual para los gobiernos locales. O sea, nosotros estamos dentro del rango más alto de todo el país. Eso, sin ninguna duda, es lo que nos da fortaleza financiera por, no solamente los ingresos, control de egresos, sino también lo que es proyección”.

El ejemplo de Juan Mina

A su turno, Manuel Herrera, gerente de la Zona Franca Cayena, manifestó que la zona de Juan Mina es un ejemplo del proyecto de desarrollo económico del departamento en las últimas dos décadas.

“Juan Mina, hace 15 años, era una población que era precariedad absoluta, no tenía vía servicios públicos, alcantarillado, la educación era precaria. Y se ubicó esta zona franca bajo una ley que surgió del del gobierno de ese momento y que tenía 3 premisas, que era crear un polo de desarrollo. Y las 3 premisas eran generación de inversión, generación de empleo e internacional de la economía”, apuntó el empresario.

En materia de cifras, Herrera destacó: “para hoy en día tenemos 50 compañías. Se han invertido 400 millones de dólares en las compañías y en el urbanismo y en la infraestructura que ha generado la zona franca. Son 110 hectáreas, y la buena noticia es que ya nos acaban de aprobar el plan parcial para ampliarnos a 40 hectáreas más, es decir, más productividad, más oportunidades de negocio, más competitividad para el país”, afirmó.

Jeisson Gutierrez Manuel Herrera,gerente de la Zona Franca Cayena

“Hay, hoy en día están entrando cerca de 6 mil personas, o sea, 6 mil empleos directos e indirectos, y lo más importante que el 30 % es del área de influencia. Más o menos, 1200 personas trabajan en Cayena, que son de la población de Juan Mina, de Juan de Acosta, de Tubará. Es decir, estamos ayudando a 1200 familias. A nivel de exportaciones, año 2024, 2025, exportamos $450 millones de dólares, y exportamos a 44 países del mundo”, agregó.

Caída de la pobreza

La secretaria de Planeación del Atlántico, Cecilia Arango, destacó cómo se ha venido disminuyendo progresivamente los indicadores de pobreza multidimensional, siendo el Atlántico un referente a nivel nacional.

“Se refleja a partir del 2018, que es donde se estandarizó la manera como se mide. Y nosotros tenemos este impacto. En el 2018 estábamos en el 21.0 %, en el 2025, calificados hace un mes, estamos en 8.2 %. Esos son 13 % menos. Señores, el 60 % es el impacto de reducción”, apuntó la funcionaria.

Arango destacó que las cifras se ven incluso mejores en los cascos urbanos de los municipios, donde se concentra la mayoría de los habitantes del departamento.

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“Y si nos vamos nada más a las cabeceras urbanas, el 95 % del departamento está ubicado en las cabeceras urbanas. Lo que nos demuestra esto es que en las zonas cabeceras de todos nuestros municipios bajó mucho más, casi 9 puntos más, a 7.3 %. Y tenemos el gran reto, llevándole agua a nuestros corregimientos y a nuestras veredas, yo tengo la certeza de que el próximo año”, aseguró Arango.

Inversiones en educación

Otro de los pilares destacados por Verano ha sido el proceso de inversión en educación con un presupuesto actual de $293.970 millones el cual equivale al 35 % del presupuesto departamental, que viene con 26 mil millones invertidos en mejoramiento de las instituciones educativas.

Lo que más se destacó fue el proyecto del steamlab del colegio Francisco Javier Cisneros, que incluye un laboratorio de robótica y una impresora 3D, que sirve para generar piezas didácticas que ayudan al manejo del estrés, piezas que son diseñadas por los mismos estudiantes.

De otro lado la secretaria de Desarrollo Social, Karina Llanos, destacó que: “3384 jóvenes beneficiados con el subsidio de transporte con una inversión superior a mil millones de pesos”.

Salud, agua potable y vivienda

Verano cedió el turno a Luis Carlos Fajardo, secretario de Salud, que manifestó la mejoría en la red hospitalaria departamental luego de una inversión de $89.266 millones, y el fortalecimiento en la cobertura de agua, en el cual se destacó que las cabeceras municipales ya se encuentran cubiertas y se avanza hacia los corregimientos para avanzar por encima de la media nacional, logrando una cobertura del 98 % del departamento con una inversión de $700 millones de pesos.

Jeisson Gutierrez Balance de los avances de la Gobernación previo al cumpleaños del Atlántico.

Así mismo, se destacó el programa de ‘Mi Casa Bacana, la cual ha contribuido a los mejoramientos de vivienda para los habitantes de los municipios del departamento, especialmente en los barrios populares.

“Creamos el programa Mi Casa Bacana en el barrio Ferrocarril de Soledad, el primer barrio de invasión del departamento. Escuchamos las necesidades de la gente y calculamos una inversión promedio de 18 millones de pesos por casa para titular, mejorar pisos, techos, cocina y baño. El nombre surgió espontáneamente de la comunidad y así se quedó, volviéndose popular en todo el departamento”, destacó Verano.

Acto seguido, Verano entregó la titulación número 17 mil, a una familia en el barrio Mesolandia, de Malambo, destacando la inversión para lograr un departamento de propietarios.

Este viernes la Gobernación realizará un acto de reconocimiento a todos los exgobernadores vivos del departamento, en el marco de la celebración de los 121 años de vida jurídica del Atlántico.