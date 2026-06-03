La longevidad y la convivencia de generaciones están transformando las organizaciones. Por tal motivo, el Centro de Convenciones Combarranquilla Country de la ciudad de Barranquilla será escenario de un Foro Talento Senior el próximo 4 de junio.

Esta iniciativa, liderada por la Caja de Compensación ComBarranquilla, reunirá a líderes empresariales, profesionales de talento humano, empresarios y tomadores de decisiones interesados en comprender uno de los cambios más importantes que enfrenta el mundo laboral: el envejecimiento de la población y la convivencia de varias generaciones dentro de las empresas.

Además, en el evento se abordarán temas como el futuro del trabajo en la era de la longevidad, los desafíos jurídicos asociados a la edad en el ámbito laboral, la gestión de equipos multigeneracionales y las oportunidades que representa el talento senior para la productividad, la innovación y la sostenibilidad organizacional.

La agenda también incluirá un conversatorio sobre la importancia de preservar la experiencia acumulada en las organizaciones y convertirla en una fuente de valor para las nuevas generaciones de trabajadores.

De esta manera, el foro contará con la participación de voces referentes en liderazgo, talento senior, nueva longevidad, y diversidad e inclusión entre otros:

Ana Eloiza Zúñiga, fundadora del Movimiento Perennial.

Johanna Pardo, abogada, filósofa y escritora.

Silvia Martínez, experta en edadismo, diversidad e inclusión.

Verónica Duarte, experta en talento y liderazgo.

De acuerdo con organismos internacionales, por primera vez en la historia es posible encontrar hasta cinco generaciones compartiendo simultáneamente espacios de trabajo. Este fenómeno plantea retos inéditos, pero también oportunidades para construir organizaciones más diversas, innovadoras y sostenibles.

Cabe resaltar que la realización del foro se llevará a cabo entre las 8:00 a.m. y 1:00 p.m.