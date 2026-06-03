La Alcaldía de Barranquilla continúa fortaleciendo la cobertura y modernización de los servicios de acueducto y alcantarillado en distintos sectores de la ciudad, logrando en el último año la incorporación de más de 22.000 nuevos usuarios y avanzando en la transformación de comunidades que históricamente enfrentaban condiciones de subnormalidad.

Las obras, impulsadas por la Administración del alcalde y supervisadas técnicamente por la Oficina de Servicios Públicos, han permitido ampliar el acceso formal al agua potable y optimizar la infraestructura hidráulica del Distrito, mejorando la calidad de vida de miles de familias barranquilleras.

Uno de los principales logros ha sido la normalización del servicio de agua potable en asentamientos humanos y sectores subnormales.

En total, 6.888 predios fueron incorporados al sistema legalizado de acueducto, beneficiando entre 27.000 y 34.000 personas que ahora cuentan con acceso regular al servicio.

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Los trabajos han llegado a sectores como La Cangrejera, La Pradera etapa III, Ciudadela de Paz etapa II, Los Ángeles, Sevilla Real, Sinaí, Pinar del Río, Villa Valeri y diferentes zonas de Santa María, donde durante años se registraron dificultades para acceder a los servicios públicos básicos.

“Estas acciones representan mucho más que conexiones. Significan dignidad, salud pública, reducción de riesgos sanitarios, disminución de conexiones ilegales y mejores condiciones de vida para cientos de familias barranquilleras”, destacó el alcalde.

Además de la ampliación de cobertura, el Distrito avanza en la modernización de las redes de acueducto y alcantarillado para mejorar la continuidad y presión del servicio, así como la capacidad hidráulica de la ciudad frente a su crecimiento urbano.

Durante 2024 se ejecutó la reposición de 11.506 metros lineales de redes de acueducto y 13.289 metros de alcantarillado. En lo corrido de 2025, las intervenciones alcanzan 11.237 metros de redes de acueducto y 19.405 metros de alcantarillado.

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En total, la Administración distrital ha modernizado más de 35.800 metros lineales de tuberías, una intervención que permite corregir fallas históricas en la prestación de los servicios, reducir fugas, optimizar el drenaje sanitario y fortalecer la capacidad operativa del sistema.

Con estas obras, Barranquilla continúa avanzando en su objetivo de cerrar brechas en el acceso a los servicios públicos y consolidar una infraestructura más eficiente y sostenible para responder a las necesidades de sus habitantes.