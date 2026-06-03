Barranquilla será sede del Programa de Desarrollo de la Competitividad de las Américas. Así lo confirmó el alcalde Alejandro Char este miércoles tras un anuncio de la Organización de Estados Americanos.

El evento, que se realizará del 28 de septiembre al 2 de octubre, reunirá a líderes, empresarios y representantes de todo el continente.

Al respecto, el mandatario distrital mencionó que “este es un reconocimiento que refleja todo lo que hemos logrado juntos: un territorio que se transforma, que genera confianza y que cada vez atrae más desarrollo”.

Agregó: “Las Américas serán bienvenidas en una ciudad de Barranquilla que está a otro nivel”.

De esta manera, en nombre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Organización de Estados Americanos, la designación de la capital del Atlántico como sede fue catalogada como un “impulso al ecosistema innovador, dinámico y conectado globalmente”.

A su vez, se resaltó la capacidad de la ciudad para tener “universidades líderes, iniciativas de revitalización urbana, programas de educación enfocados en bilingüismo y STEM, así como también una economía creativa, fuertes capacidades logísticas e industrias innovadoras que la posicionan en toda la región”.

Cabe resaltar que esta será la edición número 24 de este evento de los Estados Americanos.