El barrio Kennedy ya cuenta con nuevas calles para mejorar la calidad de vida de su gente. Durante una visita a este sector de la ciudad esta semana, el alcalde Alejandro Char hizo entrega oficial de más de 600 metros lineales de malla vial recuperada.

El mandatario distrital explicó que los barranquilleros merecen que se les cumplan sus derechos fundamentales, entre estos una correcta movilidad:

“La gente tiene que llegar al trabajo, ir a sus estudios y a su universidad con vías en buen estado, porque si las vías no están en buen estado no pasa el transporte público, no pasa la ambulancia, no pasan las buenas cosas. Un barrio donde no hay vías es un barrio sin futuro, sin progreso, por eso hay que pavimentar las calles. Es un tema de dignidad para la gente, los barrios se valorizan, a la gente le dan ganas de vivir a gusto” declaró.

Además, confirmó que “las obras fueron ejecutadas a través del programa distrital Barrios a la Obra, y constan de la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, pavimentación, andenes y bordillos”.

De esta manera, las vías intervenidas por la Administración Distrital corresponden a:

Calle 48A entre carreras 8D y 9, donde se ejecutaron 170 metros lineales.

Carrera 8D entre calle 52C y diagonal 54, que corresponden a 100 metros lineales.

Calle 53A entre carrera 8C y diagonal 54 y diagonal 54 con carrera 8D, que son 160 metros lineales.

Carrera 8H entre calles 51A y 52C, que corresponden a 100 metros lineales.

Calle 49 entre carreras 9 y 9D, que son 150 metros lineales.

Cabe resaltar que esta estrategia ha mejorado la malla vial de las cinco localidades de la ciudad, mejora la movilidad y facilita el desplazamiento de las personas en sus labores diarias, así como permite a los adultos mayores y niños caminar por espacios seguros.