El Concejo Distrital de Barranquilla aprobó los lineamientos para la creación de la Política Pública Distrital de Barrismo Social para la seguridad, la convivencia y la prevención de la violencia en el fútbol en el Distrito de Barranquilla.

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La iniciativa, presentada por el concejal Alexis Castillo, fue sancionada por el Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, convirtiéndose oficialmente en una herramienta clave institucional para promover el barrismo social como un modelo de participación ciudadana, inclusión y construcción de tejido social.

El concejal Alexis Castillo destacó que esta política representa un paso histórico para Barranquilla.

“Hoy celebramos que este proyecto sea una realidad. Siempre hemos creído que el fútbol debe ser una herramienta para unir, educar y transformar vidas. Con esta iniciativa buscamos abrir más oportunidades para nuestros jóvenes, fortalecer la convivencia y promover una cultura de respeto dentro y fuera de los escenarios deportivos. Este es un logro de la ciudad y de todos quienes creen en el poder del deporte como motor de transformación social”, afirmó.

Cortesía Alexis Castillo, concejal de Barranquilla por el Partido Conservador.

El acuerdo establece acciones orientadas al fortalecimiento de la convivencia pacífica, la promoción de valores, el acompañamiento psicosocial, el fortalecimiento familiar, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la inclusión de poblaciones vulnerables y la generación de oportunidades para jóvenes vinculados a las barras organizadas del fútbol.

Uno de los aspectos más relevantes de esta iniciativa es la creación de un enfoque integral que reconoce a las barras como actores sociales capaces de contribuir positivamente al desarrollo de la ciudad, fomentando espacios de formación, liderazgo, cultura ciudadana y participación comunitaria.

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Asimismo, el acuerdo contempla la creación de mecanismos de observación y seguimiento que permitan analizar fenómenos asociados a la convivencia en el fútbol, generar información para la toma de decisiones y fortalecer las estrategias institucionales de prevención de la violencia.