En medio del enrarecido ambiente que se vive en el país por las elecciones presidenciales, el presidente Gustavo Petro volvió a enfilar sus críticas en contra de Barranquilla y la gestión adelantada por el alcalde Alejandro Char.

El jefe de Estado aprovechó una reciente visita a Barranquilla para cuestionar el manejo por parte del Distrito de los recursos destinados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), una estrategia diseñada para el beneficio de niños y jóvenes en edad escolar.

“Aquí en esta plaza como presidente de la República de Colombia, le demando: ¿qué pasó con los recursos que el Gobierno Nacional le envió al departamento y al Distrito para que la juventud del Atlántico tuviera más oportunidades de estudiar?”, dijo Petro en medio de una intervención pública en la Plaza de la Paz.

Dichos señalamientos estuvieron antecedidos por una orden del ministro de Educación, Daniel Rojas, para que desde la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Uapa) se realizará vigilancia especial al funcionamiento del PAE en la capital del Atlántico.

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“El director de la Uapa tiene instrucciones precisas de activar un instrumento que creamos en este gobierno y es darle funciones de inspección y vigilancia a las entidades territoriales que no están cumpliendo con las metas”, afirmó el ministro en medio de un evento en Galapa.

Defensa de Char

A través de sus redes sociales, el alcalde Alejandro Char fue enfático al decir que la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables en Barranquilla se ha venido garantizando a través de una política pública que ha contemplado la destinación de recursos propios para la ejecución de diversas acciones.

De esa manera, según el burgomaestre, esta estrategia ha permitido el posicionamiento de la capital del Atlántico como un referente a nivel nacional en gestión administrativa y territorial.

“En Barranquilla, por ejemplo, en el PAE, la alimentación de nuestros niños, los barranquilleros ponemos cerca del 75 % de los recursos y la Nación apenas el 25 %. Y aun así seguimos avanzando. Mientras ustedes ponían obstáculos, nosotros construíamos oportunidades”, recalcó.

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Además, recordó que Barranquilla es la ciudad de Colombia con más instituciones educativas públicas en categoría A+: 16 en total. Además, la capital del Atlántico cuenta con 28 colegios en categoría A, más de 125 mil jóvenes que recibe educación bilingüe y más de 13.000 estudiantes en proceso de formación en análisis de datos, inteligencia artificial y desarrollo de software.

CORTESÍA

“Todo eso se ha logrado con trabajo, inversión y compromiso con nuestra gente, no con discursos ni peleas permanentes. Aquí sabemos que el agua moja desde hace 18 años”, dijo.

En su duro mensaje, el mandatario distrital aprovechó para cuestionar la forma de gobernar del presidente Petro.

“Es triste verlo salir de la Casa de Nariño destilando odio y atacando a quienes pensamos distinto. La realidad es que durante estos años usted no construyó equipo con las regiones. A muchos alcaldes y gobernadores nos bloqueó proyectos, nos frenó programas y convirtió al Gobierno Nacional en un palo en la rueda para quienes solo queríamos trabajar por nuestra gente”, expresó.

Y a renglón seguido, Char indicó que “nunca entendió que gobernar era unir, no dividir. Que Colombia necesitaba soluciones, no confrontaciones. Mientras usted peleaba, las ciudades seguíamos resolviendo problemas, construyendo colegios, alimentando niños, recuperando espacios públicos y generando oportunidades”.

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Asimismo, anotó que “da pena ver cómo termina su paso por la Presidencia. Quiso ser presidente para cambiar el país, pero hoy deja a millones de colombianos preocupados por la inseguridad, la economía y la incertidumbre”.

Por último, Char indicó que reiteró la necesidad de recuperar la confianza y la unidad entre los colombianos. Un mensaje que volvió a refrendar ante las urnas, tras depositar su voto a favor de Abelardo De la Espriella.

“Lo que sí deseamos los colombianos es que esta horrible noche termine pronto y que el país vuelva a encontrar un camino de unidad, progreso y esperanza”, anotó.

Más reacciones

El secretario General de la Gobernación del Atlántico, Pedro Lemus, expresó su respaldo al mandatario distrital y cuestionó la gestión del Gobierno nacional frente a proyectos estratégicos para el departamento.

Aseguró que durante los últimos cuatro años, el Atlántico ha enfrentado una falta de acompañamiento por parte de la Nación, especialmente en iniciativas consideradas clave para el desarrollo regional.

“En el Atlántico y el Caribe nos quedamos esperando soluciones de la Nación. Proyectos como el Tren Regional, un segundo puente sobre el río Magdalena, el puerto de aguas profundas y las fallidas APP del río Magdalena y el Canal del Dique son, entre otras, deudas con la región”, puntualizó.