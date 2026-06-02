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Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Una nueva convocatoria de becas anunció el Icetex que busca otorgar 50 de estos beneficios para colombianos que iniciarán sus estudios de maestría o doctorado en Madrid, España, el próximo semestre o que ya han comenzado.

Se tratan de becas de alojamiento en el Colegio Mayor Colombiano Miguel Antonio Caro, residencia universitaria de “integración académica, cultural y residencial” para estudiantes colombianos en Madrid.

“La iniciativa busca fortalecer los procesos de internacionalización de la educación superior colombiana y brindar mejores condiciones de bienestar y permanencia a estudiantes de posgrado que desarrollen sus estudios en España”, señaló la entidad al anunciar la nueva convocatoria al tiempo que explicaron que la estancia cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de julio de 2027.

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El beneficio contempla alojamiento en habitación individual completamente amoblada, con cama, baño privado, escritorio, armario, televisor, nevera y microondas, además de desayuno diario y cobertura de servicios públicos como internet, agua, energía, gas, aire acondicionado y limpieza semanal.

Esta convocatoria está dirigida a profesionales colombianos entre 21 y 45 años que cuenten con admisión definitiva para iniciar estudios oficiales de maestría en Madrid durante el segundo semestre de 2026 o que actualmente cursen estudios presenciales de doctorado en la capital española.

Los aspirantes interesados deberán acreditar promedio mínimo de 4.0 sobre 5.0 y experiencia profesional mínima de 12 meses.

Además, el proceso de selección priorizará criterios académicos, experiencia profesional y condiciones socioeconómicas, con enfoque diferencial para población proveniente de municipios PDET, víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas reconocidas.

Las personas interesadas podrán consultar los detalles de la oportunidad y realizar su postulación a través del portal del Icetex hasta el 3 de julio de 2026, cargando la documentación requerida en formato digital y cumpliendo estrictamente con todos los requisitos establecidos en la convocatoria, según expuso la entidad.

Reiteraron que todos los trámites se deben realizar de manera directa, sin intermediarios y no tienen ningún tipo de costo.