El candidato presidencial Abelardo de la Espriella agradeció este martes las felicitaciones que ha recibido de líderes políticos de América y Europa tras imponerse en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas con más de 10 millones de votos, resultado que le permitió avanzar a la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

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Entre quienes le enviaron mensajes de felicitación figuran el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa; el político chileno José Antonio Kast, así como varios congresistas republicanos de Estados Unidos.

“Agradezco su saludo de felicitación y los anhelos para mi país. Argentina y toda la comunidad internacional deben tener los ojos puestos en Colombia y ejercer acompañamiento”, respondió De la Espriella a Milei a través de la red social X.

De la Espriella insiste en pedir acompañamiento internacional

El candidato del movimiento Defensores de la Patria reiteró sus preocupaciones sobre la transparencia del proceso electoral, a raíz de los cuestionamientos que formularon el presidente Gustavo Petro y el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, frente a los resultados preliminares de la primera vuelta.

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No obstante, la Registraduría Nacional informó que el escrutinio judicial coincide en un 99,94 % con el preconteo divulgado la noche de las elecciones. Además, Cepeda reconoció el lunes que las verificaciones realizadas por su campaña no encontraron evidencias suficientes para poner en duda los resultados.

Las reacciones de líderes internacionales tras la primera vuelta

En ese contexto, el presidente de Ecuador felicitó a De la Espriella por lo que calificó como una “gran victoria” y criticó las posturas de Cepeda frente a los resultados electorales.

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Por su parte, el líder del partido español Vox, Santiago Abascal, felicitó al candidato colombiano y aseguró que los “colombianos tienen en la firmeza y valentía del Tigre” —como es conocido De la Espriella— una oportunidad histórica para el futuro del país.

De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos en la primera vuelta presidencial y se enfrentará el próximo 21 de junio a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en una elección que definirá al próximo presidente de Colombia.